Un attacco con droni ha colpito nella notte una raffineria strategica situata nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero. L'incursione, avvenuta martedì mattina, ha provocato la morte di due persone e ha scatenato un vasto incendio all'interno della struttura industriale. Le autorità locali hanno confermato l'accaduto, con il governatore regionale Veniamin Kondratiev che ha dichiarato: "i detriti dei droni sono caduti sulla stazione ferroviaria di Afipsky; purtroppo due persone sono state uccise", evidenziando le tragiche conseguenze dirette.

L'attacco è stato ufficialmente attribuito a forze ucraine. Le autorità hanno dettagliato che i droni impiegati nell'operazione sono esplosi, causando non solo la perdita di vite umane ma anche danni significativi alle infrastrutture della raffineria e all'area circostante. La zona colpita è di importanza strategica per il trasporto e la lavorazione di prodotti petroliferi, rendendo la raffineria un obiettivo di alto valore. Questo impianto è uno degli impianti industriali di rilievo della regione di Krasnodar, con un ruolo fondamentale nel settore energetico.

Vittime e attacchi in Ucraina: il caso di Zaporizhzhia

Nella stessa notte, mentre la Russia subiva l'attacco alla raffineria, anche la città ucraina di Zaporizhzhia è stata colpita da un'incursione che ha causato la morte di due persone.

Il capo dell’amministrazione militare locale, Ivan Fedorov, ha diffuso la notizia, sottolineando la gravità della situazione e l'impatto devastante sugli abitanti della regione. Questo attacco parallelo evidenzia la reciprocità delle offensive e il continuo deterioramento della sicurezza nelle aree di conflitto, con un bilancio di vittime che continua a salire su entrambi i fronti.

La regione di Krasnodar e il ruolo strategico della raffineria di Afipsky

La regione di Krasnodar, situata nella parte sud-occidentale della Russia, si affaccia strategicamente sul Mar Nero, una posizione che le conferisce un'importanza geopolitica ed economica notevole. All'interno di questa regione, la raffineria di Afipsky emerge come uno degli impianti industriali principali, svolgendo un ruolo chiave nella lavorazione e distribuzione di prodotti petroliferi.

Questo complesso industriale è noto per la sua capacità di lavorazione significativa, che lo rende un nodo essenziale per il settore energetico russo. La sua operatività è cruciale per l'approvvigionamento e la logistica dei carburanti, e l'attacco subito ne compromette potenzialmente la funzionalità, con possibili ripercussioni oltre i confini regionali.