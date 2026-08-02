In Lombardia, il numero dei ricoveri ospedalieri si è mantenuto stabile, nonostante le temperature particolarmente elevate registrate in questi giorni. L'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha evidenziato come, pur in presenza di un'ondata di caldo record, la situazione nelle strutture sanitarie della regione non abbia subito variazioni rilevanti per quanto concerne le ammissioni.

Monitoraggio costante e categorie vulnerabili

La Regione Lombardia prosegue con un monitoraggio costante dell'andamento dei ricoveri, con particolare attenzione alle persone più fragili e agli anziani.

Queste categorie sono riconosciute come maggiormente a rischio durante i periodi di caldo intenso. Bertolaso ha assicurato che la situazione è sotto controllo e che non si sono registrati aumenti significativi dei ricoveri rispetto ai giorni precedenti, confermando la capacità di gestione del sistema.

Prontezza del sistema sanitario e importanza della prevenzione

Il sistema sanitario lombardo si dimostra preparato ad affrontare eventuali emergenze legate alle alte temperature. Le strutture ospedaliere sono state preventivamente allertate e sono pronte a intervenire qualora si dovesse verificare un incremento improvviso dei casi. L'assessore ha ribadito l'importanza cruciale della prevenzione, invitando i cittadini a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie per ridurre i rischi connessi al caldo.

La direzione generale Welfare della Regione Lombardia continua a fornire aggiornamenti sulla situazione e a promuovere attivamente campagne di sensibilizzazione per la tutela della salute pubblica durante le ondate di calore. L'impegno delle istituzioni regionali rimane fermamente focalizzato sulla protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione, garantendo un'assistenza adeguata.