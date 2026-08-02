Il bilancio delle vittime dell'attentato avvenuto la sera del primo agosto 2026 al ristorante italiano Balzi Rossi, nel centro di Mosca, è salito a cinque, secondo quanto riferito da alcuni media. Tra i deceduti figura anche la donna indicata come esecutrice dell'attacco. L'esplosione si è verificata durante una cena privata, in un locale chiuso al pubblico per l'occasione, un evento che ha scosso la capitale russa.

Alcuni canali Telegram e il giornale Izvestia hanno riportato che due dei feriti ricoverati in ospedale sono successivamente deceduti, portando il totale delle vittime a cinque.

Tuttavia, il bilancio ufficiale delle autorità russe rimane fermo a tre morti e ventuno feriti. Le autorità hanno dichiarato che una donna ha tentato di introdurre un ordigno artigianale nel ristorante ed è morta nell'esplosione insieme a una guardia che l'aveva fermata e a una terza persona, di cui non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Dinamica dell'Attacco e Obiettivo

L'attentato si è verificato poco prima delle 20:00 ora locale, nei pressi della terrazza esterna del ristorante Balzi Rossi, situato al piano terra di uno dei grattacieli storici di Mosca. L'evento privato era una celebrazione del compleanno di un alto ufficiale militare, un generale, secondo quanto riferito da testimoni e canali Telegram.

La presenza di numerosi veicoli con targhe nere, tipiche delle forze armate e delle agenzie di sicurezza russe, è stata segnalata nei pressi del locale, insieme a un autobus della Guardia Nazionale, suggerendo un obiettivo di alto profilo.

Le autorità hanno confermato che tra le vittime vi sono la donna che trasportava l'ordigno, un addetto alla sicurezza che l'ha intercettata e un cliente del ristorante. Ventuno persone sono rimaste ferite con diversi livelli di gravità. Secondo le ricostruzioni, la donna avrebbe tentato di accedere all'evento senza invito e sarebbe stata fermata da una guardia, momento in cui è avvenuta la detonazione. Alcune analisi suggeriscono l'ipotesi che la donna possa essere stata una "corriera inconsapevole", con l'ordigno attivato a distanza da terzi, forse in risposta all'intercettazione da parte della sicurezza.

Indagini e Contesto di Sicurezza

L'area è stata immediatamente isolata da forze dell'ordine armate e da squadre di artificieri per consentire le indagini forensi. Le autorità russe non hanno ancora identificato pubblicamente le vittime né i responsabili dell'attacco. Non risultano rivendicazioni da parte di organizzazioni e non è stata confermata l'identità della donna coinvolta nell'esplosione.

Il Comitato Nazionale Antiterrorismo russo ha confermato il numero delle vittime e ha precisato che le indagini sono in corso. Negli ultimi mesi, Mosca ha rafforzato le misure di sicurezza a seguito di un aumento di attentati e tentativi di assassinio contro figure militari di alto rango. Questo evento si inserisce in una fase di particolare attenzione da parte delle autorità russe, anche se non sono stati ancora stabiliti collegamenti ufficiali tra l'attacco specifico e altri episodi recenti, nonostante il profilo dell'obiettivo possa suggerire una continuità con precedenti schemi di attacco.