L'allerta arancione diramata in Toscana ha indotto numerosi Comuni ad attivare misure di protezione civile per fronteggiare il maltempo. A Livorno, il Comune ha ordinato la chiusura di parchi, cimiteri, centri ludotecari, diurni ed estivi (situati nei parchi pubblici), e del campo sportivo Renato Martelli. Il mercato è stato sospeso per domani, e le attività didattiche in tutte le scuole sono state interrotte.

A Forte dei Marmi (Lucca), il mercato previsto è stato annullato, e sono stati chiusi i parchi pubblici e il pontile. Nel fiorentino, Empoli ha attivato il centro operativo comunale di protezione civile per l'assistenza, mentre a Bagno a Ripoli sono stati chiusi parchi, giardini, cimiteri e impianti sportivi (pubblici e privati) dalla sera.

Provvedimenti nel capoluogo toscano

A Firenze, il Comune ha stabilito la chiusura di parchi, giardini, cimiteri comunali e ciclopiste fluviali in riva d'Arno fino alle ore 18 del 21 agosto, salvo proroghe. È stato vietato lo svolgimento di mercati, spettacoli e attrazioni mobili in giardini, parchi pubblici e aree verdi. Dalle ore 22, la fermata "Cascine" della linea tranviaria T1 è stata sospesa.

L'adozione di queste misure precauzionali si basa sulle indicazioni del Centro funzionale regionale, ente di sorveglianza meteo-idrogeologica, che monitora costantemente la situazione. Precedenti allerte, come quella del 26 luglio, avevano evidenziato la possibilità di precipitazioni intense e localizzate, specialmente tra la costa centrale e l'Arcipelago Toscano, con accumuli superiori a 50 millimetri.

L'allerta arancione indica un livello di attenzione elevato, prevedendo eventi meteo intensi con potenziali impatti. Le località a rischio includono le città già citate e numerosi altri Comuni. Le autorità locali, in coordinamento con la protezione civile regionale, proseguono il monitoraggio costante e informano la cittadinanza, basandosi sui bollettini per interventi rapidi di prevenzione e assistenza.