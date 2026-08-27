Marco Vecchiato, 26 anni, è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato dal 14 agosto dopo un incidente in moto sui tornanti di Passo Cereda, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza.

L'incidente

Il giovane, originario di Massanzago, in provincia di Padova, era uscito in moto con un amico. Quando quest'ultimo non lo ha visto arrivare, è tornato indietro, pensando inizialmente che Vecchiato avesse avuto un guasto alla moto.

Dopo qualche curva, invece, l'amico ha trovato Marco a terra, privo di sensi sull'asfalto, e ha immediatamente dato l'allarme.

Sul posto è intervenuto anche l'elicottero, che ha trasportato il giovane all'ospedale di Trento. Nonostante i soccorsi e le cure, Vecchiato è morto mercoledì.

L'espianto degli organi

I genitori del giovane hanno acconsentito all'espianto degli organi. Marco lascia la madre Monica, il padre Giovanni e il fratello Matteo.

A Massanzago Vecchiato era molto conosciuto anche per la sua collaborazione con la Pro loco.