Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dei dispersi tra le macerie dell’edificio crollato nel rione Pistunina di Messina, un evento tragico verificatosi lo scorso 30 luglio. I soccorritori sono impegnati nella ricerca di una donna e due uomini, tuttora dispersi sotto i detriti.

Oltre settanta vigili del fuoco sono al lavoro in condizioni estremamente difficili. Il crollo ha infatti causato l'adagiamento di tutti i solai l'uno sull'altro, annullando ogni spazio libero e rendendo le operazioni di scavo particolarmente complesse. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio, ha ribadito la difficoltà della situazione: «Continuiamo a scavare per trovare le tre persone che sono ancora disperse.

Il lavoro è complesso, tutti i solai si sono adagiati l’uno sull’altro e non ci sono spazi liberi. Abbiamo raggiunto e ispezionato le tre vetture nel garage, al piano zero, con esito negativo».

Dispersi e vittime accertate

Tra le persone che risultano ancora sotto le macerie figurano Sara Leone, il cognato Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya. Nei giorni precedenti, le squadre di soccorso avevano recuperato i corpi senza vita di Rosa Leone e della giovane Alessandra Frazzica, quest'ultima impiegata come commessa nel negozio cinese situato al piano inferiore dell'edificio. Il giorno ancora precedente era stato estratto dalle macerie il cadavere dell'imprenditore Carmelo Leone, proprietario dell'immobile.

Le indagini della Procura

La Procura di Messina ha prontamente avviato un'indagine per fare luce sulle cause del crollo della palazzina. In mattinata sono previsti gli interrogatori di tre individui finora indagati: l'imprenditore Alessandro Panarello, di 54 anni, l'imprenditore edile Pasquale D’Alì, di 58 anni, e l'ingegnere Pietro Leone, di 72 anni. Le indagini mirano a chiarire eventuali responsabilità nella gestione, costruzione o manutenzione dell'edificio.

Mentre le ricerche dei dispersi continuano con incessante impegno, la comunità messinese attende con apprensione ulteriori sviluppi sia dalle operazioni di soccorso che dall'inchiesta giudiziaria, che cerca di dare risposte sulle cause di questa tragedia.