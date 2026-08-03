Un violento assalto ha sconvolto la tranquillità di Binetto, in provincia di Bari, dove il Postamat dell'ufficio postale è stato fatto esplodere nella notte scorsa. L'episodio, avvenuto intorno alle 3, ha provocato ingenti danni alla struttura e a un appartamento sovrastante, configurandosi come il terzo colpo di questo genere registrato nel Barese in appena tre giorni.

Ignoti malviventi hanno agito con determinazione, inserendo del materiale esplosivo direttamente nell'erogatore automatico di banconote. La conseguente deflagrazione è stata di tale intensità da devastare non solo la sede delle Poste, situata in via Grumo, ma anche da danneggiare in modo significativo il balcone dell'abitazione al piano superiore.

Al momento, le forze dell'ordine non hanno ancora accertato con certezza se i criminali siano riusciti a sottrarre denaro contante dall'apparecchio.

Le indagini su questo grave episodio sono state prontamente avviate e affidate ai Carabinieri. Gli inquirenti stanno analizzando con la massima attenzione tutte le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo primario è ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili di questo atto criminoso.

Terzo attacco nel Barese in pochi giorni

Questo attacco a Binetto non è un evento isolato, ma si inserisce in una preoccupante serie di episodi simili che hanno interessato la provincia di Bari.

L'assalto al Postamat di Binetto è, infatti, il terzo colpo di questo tipo registrato tra Bari e provincia in un lasso di tempo estremamente breve. La scia di attacchi era iniziata all'alba di sabato scorso, quando un bancomat era stato fatto esplodere presso la filiale della BdM a Ceglie del Campo. Successivamente, nella notte tra il primo e il due agosto, un simile e violento episodio aveva interessato il bancomat della filiale della banca Monte Paschi di Siena a Modugno, anch'esso fatto saltare in aria con modalità analoghe.

Indagini e videosorveglianza: la caccia ai responsabili

I Carabinieri stanno lavorando intensamente per individuare i responsabili di questi assalti seriali, che stanno creando allarme nella comunità.

L'analisi incrociata delle immagini delle telecamere di sicurezza e di altri elementi investigativi sarà cruciale per fare piena luce sui fatti. L'intento è non solo chiarire la dinamica specifica di ciascun evento, ma anche verificare l'esistenza di possibili collegamenti tra i diversi episodi che hanno scosso il territorio barese negli ultimi giorni, al fine di comprendere se si tratti dell'azione di un'unica banda specializzata o di gruppi criminali distinti.