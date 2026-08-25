Un uomo di 38 anni, di origini egiziane e attivo come PR in diversi locali, è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. La vittima è una studentessa di 19 anni. L'episodio si è consumato nella notte di Ferragosto a Milano, nelle immediate vicinanze della nota discoteca Hollywood, situata in corso Como. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dai carabinieri della stazione Garibaldi nel pomeriggio del 24 agosto, a conclusione di un'indagine rapida e coordinata dalla procura.

La ricostruzione degli eventi indica che la giovane aveva trascorso parte della serata in compagnia dell'uomo, conosciuto all'interno del privè del locale.

Qui, i due avrebbero consumato insieme delle bevande alcoliche. Successivamente, l'uomo avrebbe afferrato la ragazza per un braccio, trascinandola all'esterno della discoteca dove si sarebbe consumata la violenza. La vittima, tuttavia, è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto a un passante. Quest'ultimo ha prontamente allertato i soccorsi e i carabinieri. La studentessa è stata poi accompagnata d'urgenza alla clinica Mangiagalli per ricevere le cure necessarie e sottoporsi agli accertamenti medici.

Le indagini e le prove raccolte

Le indagini condotte dai carabinieri si sono concentrate sin da subito sulle testimonianze: quella della vittima stessa, dei suoi amici e di altri presenti sul luogo.

Fondamentali si sono rivelate anche le immagini catturate dalle numerose telecamere di sorveglianza installate nell'area di corso Como. Un elemento cruciale per l'identificazione del sospettato è stato il riconoscimento fotografico effettuato dalla ragazza, che ha individuato con certezza il volto dell'uomo tra le foto mostrate dagli investigatori. A completare il quadro probatorio, è stata eseguita un'approfondita analisi dei profili social dell'indagato, il quale lavorava come PR per la serata di Ferragosto all'Hollywood e in altri club sia in Italia che all'estero.

Un ulteriore dettaglio emerso durante le investigazioni riguarda la presenza di un giovane che, in via Tocqueville, stava riprendendo la scena con il proprio telefono cellulare, apparentemente senza rendersi conto della gravità di quanto stava accadendo.

La luce del display di quel telefonino avrebbe, secondo quanto riferito, contribuito a dare alla vittima la forza di opporsi all'aggressione, spinta anche dal timore che un eventuale video potesse essere diffuso online. A seguito della denuncia della giovane, i carabinieri hanno agito con rapidità, raccogliendo i primi elementi e identificando il sospettato, che è stato rintracciato e arrestato a Busto Garolfo.

Il contesto della discoteca Hollywood

L'episodio si è verificato nelle immediate vicinanze della discoteca Hollywood, uno dei locali notturni più celebri e frequentati di Milano. La sua posizione in corso Como la rende un punto nevralgico della movida cittadina. La discoteca organizza regolarmente eventi e serate, avvalendosi della collaborazione di PR e personale addetto all'accoglienza dei clienti.

L'intera area di corso Como è densamente coperta da sistemi di videosorveglianza, un fattore che ha permesso agli investigatori di acquisire tempestivamente i filmati essenziali per le indagini. La sinergia tra le forze dell'ordine e gli operatori del 118 ha garantito un intervento rapido sia per il supporto alla vittima sia per l'avvio immediato delle procedure investigative. L'uomo arrestato rimane ora ai domiciliari, in attesa degli sviluppi giudiziari del caso.