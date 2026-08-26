Un grave incidente stradale ha scosso Modena nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto 2026, poco dopo le 15.20. All'incrocio tra via Corassori e viale Italia, un camion dei Vigili del Fuoco, in procinto di intervenire per un'emergenza, è stato coinvolto in uno scontro con una BMW a bordo della quale viaggiava un'intera famiglia: padre, madre e le loro due bambine. L'impatto, di notevole violenza, ha causato il ribaltamento del mezzo dei pompieri, generando grande apprensione e un bilancio di sette feriti, di cui uno in condizioni serie.

Dinamica e primi soccorsi sul luogo dello scontro

Le cause esatte sono ancora oggetto di approfonditi accertamenti. La collisione ha avuto conseguenze immediate e visibili, con il veicolo dei Vigili del Fuoco che si è capovolto sulla sede stradale. La risposta dei soccorsi è stata tempestiva: sul posto sono giunti i colleghi dei pompieri dalla vicina caserma di via Formigina e il personale sanitario del 118, che ha inviato quattro ambulanze, un'automedica e un'auto di coordinamento dell'emergenza.

Il bilancio dei feriti: un pompiere in terapia intensiva

Il sinistro ha coinvolto sette persone, tra cui tre Vigili del Fuoco. Uno di loro, un uomo di 33 anni, ha riportato le lesioni più gravi ed è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'Ospedale Civile di Baggiovara.

Attualmente, il pompiere ferito è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata e le sue condizioni sono monitorate. Gli altri due colleghi, di 53 e 50 anni, hanno riportato conseguenze meno severe: il 53enne con fratture minori e il 50enne con contusioni. Entrambi, giunti in codice verde, sono stati dimessi.

La famiglia coinvolta: grande spavento ma traumi lievi

La famiglia a bordo della BMW è anch'essa rimasta coinvolta nell'incidente. Il padre, di 33 anni, la madre, di 34, e la figlia di 7 anni sono stati condotti al Policlinico di Modena. Per loro, nonostante il grande spavento, sono state riscontrate lievi contusioni e sono rimasti in osservazione per alcune ore al Pronto Soccorso.

La figlia più piccola, di 3 anni, è stata sottoposta a controlli al Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico, ma è stata dimessa, non avendo riportato conseguenze significative. Per tutti i membri della famiglia, i traumi fisici sono risultati lievi, nonostante l'esperienza traumatica.

Le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto

Sul luogo dell'incidente a Modena sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi per la ricostruzione della dinamica dello schianto. Oltre a gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti, spetterà a loro determinare con esattezza responsabilità e circostanze della collisione. Nel frattempo, l'attenzione resta alta sulle condizioni del Vigile del Fuoco gravemente ferito, monitorate dall'Ausl di Modena.