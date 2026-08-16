Un giovane motociclista romano è stato trovato senza vita il 16 agosto 2026 lungo la strada di Monte Serra Secca, nell’area compresa tra il santuario della Madonna dei Bisognosi e il territorio di Rocca di Botte, in provincia dell’Aquila. La tragica scoperta è avvenuta grazie ad altri motociclisti in transito, che hanno notato il giovane riverso a terra e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, tra cui l’elisoccorso con il personale sanitario. Nonostante ogni tentativo di rianimazione, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Le autorità hanno prontamente avviato le indagini per chiarire le cause esatte della morte e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non è stato possibile stabilire con certezza se il giovane sia rimasto vittima di una caduta accidentale, di un incidente stradale oppure se sia stato colto da un malore improvviso mentre percorreva la zona.

Le indagini e la presenza delle forze dell’ordine

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e i volontari della Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di supporto e nella gestione dell’area interessata. L’intervento delle forze dell’ordine si è concentrato sulla meticolosa raccolta di ogni elemento utile per ricostruire con precisione quanto accaduto lungo la strada di Monte Serra Secca, un tratto noto per le sue caratteristiche morfologiche.

Il contesto del territorio: un recente incendio boschivo

La zona in cui è avvenuto il ritrovamento, incastonata tra il santuario della Madonna dei Bisognosi e il territorio di Rocca di Botte, è un'area che ha recentemente catalizzato l'attenzione per un'altra grave emergenza. Solo pochi mesi prima, il 6 aprile 2026, un vasto e impegnativo incendio boschivo aveva devastato le pendici del Monte Serrasecca, proprio in prossimità del santuario. Quell'emergenza aveva richiesto un massiccio dispiegamento di forze, con i Vigili del Fuoco del Comando di L’Aquila, supportati da circa venticinque uomini e oltre dieci mezzi, affiancati da quattro squadre della Protezione Civile e personale giunto dal Comando di Roma.

Le operazioni di spegnimento si erano protratte per ore, proseguendo anche durante la notte, in un'ardua battaglia contro le fiamme. Per garantire la sicurezza, 22 persone presenti nel santuario erano state evacuate preventivamente e accolte in una scuola messa a disposizione dal Comune di Rocca di Botte. Al momento di quell'evento, l'incendio era stato posto sotto controllo e il rientro degli evacuati era previsto nelle ore successive.

La ricorrente presenza di squadre di soccorso e della Protezione Civile in questa zona evidenzia la sua particolare vulnerabilità e la costante necessità di attenzione, già manifestatasi con le precedenti emergenze ambientali.