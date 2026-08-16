Il giorno successivo a Ferragosto, il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile dell’Abruzzo, Maurizio Scelli, ha tracciato un bilancio dell’emergenza incendi che ha colpito la regione, definendo l'evento un vero e proprio “Ferragosto di fuoco”. Scelli ha sottolineato la gravità della situazione, affermando che “non credo ci siano precedenti in tal senso in Abruzzo”, evidenziando come l'entità degli eventi abbia superato anche quella di altre regioni italiane, spesso dotate di un organico di protezione civile molto più numeroso.

Il direttore ha espresso un sentito ringraziamento a tutto il personale impegnato nelle operazioni di spegnimento e contenimento.

“I nostri, che ringrazio sentitamente, hanno dato tutto, oltre l’inimmaginabile, stupendo anche me”, ha dichiarato Scelli, riconoscendo lo sforzo straordinario. Nonostante la situazione attuale sia “sotto controllo”, ha ammonito che “non si può certo abbassare la guardia”, mantenendo alta l'attenzione sul rischio residuo.

L'imponente spiegamento di forze e le criticità operative

Scelli ha dettagliato l'imponente spiegamento di forze messo in campo, descrivendo una “squadra importante ed efficace in prima linea” che opera “da mesi, giorno e notte”. Ha evidenziato come, nonostante gli sforzi abbiano permesso di fronteggiare l'emergenza, non siano mancati “momenti di grande preoccupazione e anche tensione”.

Questi momenti critici si sono verificati in particolare a causa delle riprese e ripartenze delle fiamme, un fenomeno accentuato “soprattutto nel pomeriggio quando si alza il vento e le temperature aumentano”. Tale dinamica ha reso le operazioni di bonifica particolarmente complesse, rischiando di “essere vanificate” dalla recrudescenza degli incendi.

Il direttore ha inoltre sottolineato la persistente difficoltà, affermando che “oggi sarà un’altra giornata molto dura”. La sfida principale, ha spiegato, risiede nell’imprevedibilità che caratterizza l’emergenza, rendendola ancora più grave. Ha descritto un ciclo estenuante: “Spesso è accaduto che, dopo la soddisfazione di avercela fatta, arriva la ripartenza delle fiamme per le cause già indicate, e ogni volta si ricomincia da capo senza mollare mai”.

Concludendo con un messaggio di profondo apprezzamento, Scelli ha affermato: “È la prova che i supereroi esistono. Bisogna solo essere orgogliosi”.

Il ruolo di Maurizio Scelli alla guida della Protezione Civile

Maurizio Scelli ricopre la prestigiosa carica di direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile dell’Abruzzo. L'incarico gli è stato conferito formalmente il 30 giugno 2025 dal presidente della Regione, Marco Marsilio, che lo ha pubblicamente indicato come una figura di “altissimo profilo”. Questa nomina è stata motivata dalla necessità di affrontare con competenza e determinazione le complesse sfide legate alla gestione del rischio sul territorio regionale.

La sua nomina si inserisce in un più ampio contesto di riforma istituzionale, volta a dotare l’Agenzia di un assetto più moderno e operativo.

L’obiettivo primario di tale riorganizzazione è garantire una maggiore tempestività e autonomia nelle fasi operative di gestione delle emergenze, elementi cruciali per l'efficacia degli interventi in situazioni critiche come quelle affrontate durante il recente Ferragosto.