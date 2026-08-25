Un principio di incendio si è verificato il 25 agosto 2026 nella stazione di Piazza Amedeo, lungo la Linea 2 della metropolitana di Napoli. L'episodio ha generato momenti di paura tra i passanti, sebbene, fortunatamente, non si siano registrati feriti né intossicati. La stazione, che da alcuni mesi è chiusa al pubblico per importanti lavori di ammodernamento, è stata prontamente raggiunta dalle squadre dei vigili del fuoco, che hanno avviato le necessarie procedure di messa in sicurezza dell'area.

L'Incidente e i Primi Interventi

Le prime ricostruzioni dell'evento indicano che una fiammata improvvisa sia scaturita da una bombola di acetilene.

Questo contenitore di gas era impiegato dagli operai per le operazioni di saldatura nell'ambito dei cantieri di ristrutturazione in corso. L'esplosione inattesa della bombola ha immediatamente fatto scattare il protocollo di emergenza. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte rapidamente sul posto, hanno intrapreso delicate manovre per il raffreddamento della bombola, un'azione cruciale per azzerare il rischio di ulteriori esplosioni o cedimenti strutturali che avrebbero potuto essere causati dall'elevato calore. L'assenza di viaggiatori all'interno della stazione, proprio a causa della sua chiusura per i lavori, ha rappresentato un fattore determinante nell'evitare conseguenze ben più gravi.

Sospensione della Circolazione e Misure di Sicurezza

A seguito dell'incidente, il Gruppo Ferrovie dello Stato ha comunicato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla Linea 2. Il blocco, attivo dalle ore 14:30, interessa il tratto compreso tra le stazioni di Napoli San Giovanni-Barra e Campi Flegrei, ed è stato disposto per consentire le approfondite verifiche tecniche da parte dei vigili del fuoco. Per mitigare i disagi per i pendolari, è stato prontamente attivato un servizio sostitutivo con bus, che collega le stazioni di Napoli San Giovanni-Barra, Napoli Gianturco e Napoli Centrale. Inoltre, a scopo squisitamente precauzionale e per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di bonifica, è stata disposta la chiusura temporanea anche della fermata di Mergellina, la stazione adiacente a Piazza Amedeo.

Si precisa che i treni regionali che transitano sulla tratta interessata potrebbero subire limitazioni, variazioni di percorso o cancellazioni. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione e sulle modifiche al servizio sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali web di Rete Ferroviaria Italiana e dell'impresa ferroviaria.

La Linea 2 della Metropolitana di Napoli

La Linea 2 della metropolitana di Napoli rappresenta una delle principali e più strategiche arterie ferroviarie della città. Gestita da Ferrovie dello Stato Italiane, attraverso la società Rete Ferroviaria Italiana, collega diversi quartieri urbani e costituisce un'infrastruttura fondamentale per la mobilità sia cittadina che regionale. La linea è costantemente oggetto di interventi di manutenzione e ammodernamento, essenziali per assicurare la sicurezza, l'efficienza e la continuità del servizio offerto ai numerosi utenti.