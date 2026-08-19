Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Ostia nella tarda serata di martedì 18 agosto 2026. Un uomo di 91 anni ha perso la vita e la sua figlia di 61 anni è rimasta ferita dopo essere stati violentemente investiti da un'automobile in piazzale Magellano, sul lungomare della località romana.

L'episodio, avvenuto poco dopo le 22:30, ha visto coinvolta un'Audi A3. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 53 anni. Le cause esatte dell'investimento dei due pedoni sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuta prontamente sul posto con pattuglie dei Gruppi XII Monteverde e X Mare.

Il novantunenne è deceduto sul luogo dell'incidente a causa delle gravissime ferite riportate. La figlia, invece, è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo, dove si trova attualmente ricoverata. Anche il conducente dell'auto ha riportato ferite ed è stato ricoverato presso l'ospedale San Giovanni Addolorata.

Accertamenti e indagini in corso

Per fare piena luce sulla dinamica del sinistro, le autorità hanno disposto accertamenti alcolemici e tossicologici sul conducente di 53 anni, una procedura standard prevista dalla normativa vigente in casi di questa gravità. Gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione ogni dettaglio dell'accaduto, in una zona cruciale del lungomare di Ostia.

Il ruolo della Polizia Locale per la sicurezza stradale

La Polizia Locale di Roma Capitale svolge un ruolo fondamentale nella garanzia della sicurezza stradale e nella gestione della viabilità non solo nella città di Roma, ma anche nelle sue importanti frazioni come Ostia. L'ente è costantemente impegnato in attività di prevenzione, controllo e accertamento delle violazioni al Codice della Strada. La sua presenza è cruciale per intervenire tempestivamente in caso di incidenti e per assicurare la protezione dei cittadini attraverso l'impiego di pattuglie dedicate e servizi specifici sul territorio, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica.