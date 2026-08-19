Il veliero Palinuro della Marina Militare italiana è giunto a Taranto il 19 agosto 2026, dove rimarrà ormeggiato fino al 24 agosto presso la banchina del Castello Aragonese. La sua sosta coincide con l'apertura dei XX Giochi del Mediterraneo, un evento che anima la città pugliese. La nave sarà visitabile dal pubblico nelle giornate del 22 e 23 agosto.

Durante la permanenza, Nave Palinuro ospita a bordo giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e della Sail Training Association Italia. In particolare, i giovani della Lega Navale Italiana, di età compresa tra i 16 e i 24 anni, beneficiano di posti messi a disposizione dallo Stato Maggiore Marina nell'ambito della campagna d'istruzione 2026.

Questa iniziativa evidenzia l'impegno nella formazione delle nuove generazioni marittime.

Visite a Bordo e Attività Formative

Il pubblico avrà la possibilità di visitare il veliero sabato 22 agosto dalle 15:00 alle 19:00 e domenica 23 agosto dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 22:00. Questa apertura permette ai cittadini di conoscere da vicino una delle unità più rappresentative della tradizione navale italiana.

La Nave Palinuro è impiegata dalla Marina Militare per le attività formative degli allievi sottufficiali. A bordo, i futuri sottufficiali acquisiscono esperienza diretta nelle tecniche di navigazione e nelle diverse attività marinaresche, un'esperienza cruciale per la loro preparazione professionale.

Taranto e la Marina: Un Legame Storico

L'approdo della Palinuro rafforza il profondo legame tra la Marina Militare e la città di Taranto. Quest'ultima, sede della Scuola Sottufficiali, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la tradizione marittima italiana. La presenza del veliero si inserisce nel calendario degli appuntamenti che accompagnano i Giochi del Mediterraneo, offrendo un'occasione di incontro tra la cittadinanza e il mondo della Marina.