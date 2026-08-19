Le scuole comunali di Pozzuoli riapriranno regolarmente il 15 settembre, data di inizio dell'anno scolastico. L'annuncio è stato dato dal sindaco Luigi Manzoni, che ha confermato la prontezza della maggior parte dei plessi ad accogliere gli studenti. L'unica eccezione è il plesso Marconi, che resterà chiuso; le sue classi saranno trasferite in altre sedi dell'Istituto comprensivo: la primaria nel plesso Diano e l'infanzia nel plesso Rosini. Ciò assicura continuità didattica e minimizza i disagi per alunni e famiglie.

Interventi di Sicurezza e Gestione delle Criticità

Restano temporaneamente interdette la palestra e l'auditorium degli istituti Quasimodo/Collodi e Borsellino, dove sono già programmati interventi di messa in sicurezza. Tali lavori, di lieve entità e non strutturali, dovrebbero concludersi entro il 10 ottobre. Il sindaco Manzoni ha ribadito l'impegno a superare le criticità emerse dopo la scossa del 31 luglio, garantendo un rientro a scuola in totale sicurezza per alunni e famiglie.

Controlli e Verifiche sul Territorio Flegreo

Dopo il sisma del 31 luglio, l'Unità Interna Bradisismica della Città Metropolitana di Napoli ha avviato controlli su scuole e costoni nell’area flegrea. Le verifiche nei plessi di Pozzuoli, attivate immediatamente dopo l’evento tellurico, proseguiranno in modo capillare anche nei comuni di Bacoli e dell’area flegrea, oltre che nei quartieri della "zona rossa" di Napoli.

Il periodo delle ferie estive ha consentito lo svolgimento degli interventi di sicurezza e delle verifiche tecniche senza interferenze didattiche.

La Città Metropolitana di Napoli continua a monitorare la situazione in coordinamento con la Prefettura e le altre istituzioni coinvolte, per garantire la massima sicurezza di studenti e personale scolastico in vista della ripresa delle lezioni.