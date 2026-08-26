La Guardia Costiera di Civitanova Marche ha condotto un'operazione di controllo in un esercizio commerciale di Porto Recanati, riscontrando significative irregolarità nella gestione e nell'esposizione dei prodotti ittici. L'intervento ha evidenziato una grave non conformità alle normative vigenti in materia di tracciabilità degli alimenti.

Irregolarità e Sequestro di Molluschi Bivalvi

Durante le verifiche, gli agenti hanno individuato e proceduto al sequestro di oltre 44 chilogrammi di molluschi bivalvi. Questi prodotti erano esposti nei banchi vendita completamente privi delle necessarie informazioni sulla loro provenienza e sul loro percorso commerciale.

La mancanza delle etichette obbligatorie impediva di risalire all'origine esatta dei molluschi e a tutte le fasi della catena di approvvigionamento, un requisito fondamentale per la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. Senza una corretta tracciabilità, la salubrità del prodotto non può essere garantita, esponendo i consumatori a potenziali rischi.

La Normativa sulla Tracciabilità dei Prodotti Ittici

La legislazione, sia a livello italiano che europeo, impone standard rigorosi per tutti i prodotti della pesca. Ogni articolo ittico deve essere corredato da dettagliate informazioni che includano la specie, la sua provenienza specifica, il metodo di produzione e l'intero percorso commerciale.

Queste disposizioni sono state introdotte per assicurare la massima sicurezza alimentare e garantire la piena trasparenza per il consumatore finale, permettendogli di effettuare scelte consapevoli e informate sull'origine e la qualità del prodotto.

Appello agli Operatori del Settore per la Qualità

Le autorità competenti sottolineano l'importanza cruciale per tutti gli operatori del settore ittico di aderire scrupolosamente alle normative in vigore, specialmente per quanto concerne l'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti. Il rispetto di tali disposizioni non è solo un obbligo legale, ma una garanzia fondamentale per la salute pubblica e per la lealtà del mercato. La mancata osservanza può comportare l'applicazione di sanzioni significative.

Al contrario, l'adesione rigorosa alle norme contribuisce a mantenere elevati standard di qualità dei prodotti offerti e a rafforzare la fiducia dei consumatori, elementi essenziali per la reputazione e il successo delle attività commerciali nel settore alimentare.