Un 22enne bolognese è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile con le accuse di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito alcuni volontari della Pubblica Assistenza Croce Italia. L'episodio è avvenuto domenica mattina in via Gabriele D'Annunzio, nella zona del Pilastro, dove l'ambulanza era intervenuta proprio su richiesta del giovane.

Dalla richiesta di aiuto all'aggressione

Secondo quanto ricostruito, il 22enne si trovava in uno stato di agitazione e aveva chiesto aiuto spiegando di non voler rientrare a casa in quelle condizioni.

In un primo momento si sarebbe mostrato collaborativo, ma il suo atteggiamento sarebbe cambiato poco dopo.

Il giovane avrebbe iniziato ad aggredire verbalmente i volontari, per poi passare alle vie di fatto. Avrebbe tentato di colpire con un pugno l'autista dell'ambulanza e successivamente avrebbe preso a calci il mezzo.

L'aggressione avrebbe provocato danni alla carrozzeria dell'ambulanza e la rottura di uno degli specchietti retrovisori.

L'intervento dei Carabinieri

A chiedere l'intervento dei Carabinieri sono stati gli stessi volontari. Quando i militari del Nucleo Radiomobile sono arrivati sul posto, il 22enne era ancora agitato e violento.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il giovane avrebbe continuato a mantenere un comportamento aggressivo.

I Carabinieri hanno quindi utilizzato lo spray al peperoncino, in conformità, spiega l'Arma, con il regolamento relativo agli strumenti di autodifesa in dotazione.

Il 22enne è stato infine accompagnato al pronto soccorso del Policlinico Sant'Orsola per gli accertamenti del caso. Al termine dell'intervento è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.