Il Comune di Fabriano ha annunciato l'affidamento dei lavori per la riqualificazione del centro storico di Albacina, una frazione duramente colpita dal sisma. Questo intervento si inserisce tra le iniziative di recupero delle zone danneggiate dal terremoto che ha interessato la regione delle Marche. L'amministrazione comunale ha comunicato che il progetto prevede la messa in sicurezza e il restauro di diversi edifici storici, con particolare attenzione rivolta sia alle strutture pubbliche sia alle vie principali della frazione.

Dettagli dell'Intervento e Obiettivi

I lavori recentemente affidati comprendono la ricostruzione delle parti del centro storico che hanno subito danni strutturali a causa del sisma. Il Comune ha specificato che l'obiettivo principale è restituire sicurezza e funzionalità agli spazi pubblici, favorendo così il ritorno alla normalità per i residenti. Tra gli edifici specificamente interessati da queste opere figurano la chiesa parrocchiale e alcune abitazioni storiche. Inoltre, il progetto include interventi mirati al miglioramento delle infrastrutture viarie e al potenziamento delle reti di servizi essenziali, elementi fondamentali per la vita quotidiana della frazione.

Albacina: Contesto Territoriale e Strategia Amministrativa

Albacina è una frazione del Comune di Fabriano, situata nella provincia di Ancona, nel cuore delle Marche. Il suo territorio è stato colpito dal terremoto che ha interessato diverse aree del centro Italia, causando danni diffusi sia agli edifici pubblici che a quelli privati. Negli ultimi anni, l'amministrazione comunale ha avviato una serie articolata di progetti dedicati alla ricostruzione e alla riqualificazione delle zone maggiormente colpite, con un'attenzione costante al recupero del patrimonio storico e culturale locale.

Il sindaco ha dichiarato che "l'affidamento dei lavori rappresenta un passo fondamentale per la rinascita di Albacina".

Ha inoltre aggiunto che l'amministrazione continuerà a monitorare con attenzione l'avanzamento di tutti gli interventi per garantire il rispetto dei tempi previsti e l'elevata qualità delle opere realizzate. Questo ambizioso progetto di riqualificazione si inserisce nel più ampio piano di ricostruzione post-sisma, un'iniziativa complessiva che abbraccia e coinvolge l'intero territorio comunale.