Tre individui, di 22, 24 e 49 anni, tutti residenti tra Udine e il suo hinterland, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata. L'episodio, di particolare gravità, è avvenuto il 4 agosto 2026 a Mereto di Tomba, in provincia di Udine, e ha avuto come vittima una donna di 92 anni. Le prime ricostruzioni investigative indicano che i due complici più giovani hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'anziana signora, immobilizzandola e chiudendola in una stanza, prima di procedere a sottrarre denaro e preziosi di valore.

La dinamica del colpo e la cattura immediata

Mentre i due più giovani agivano all'interno, il terzo membro della banda, l'uomo di 49 anni, fungeva da palo, attendendo all'esterno dell'abitazione per assicurare la fuga. Dopo aver consumato il furto, i tre si sono dati alla fuga. Tuttavia, la loro corsa è stata di breve durata. Gli investigatori, infatti, avevano precedentemente installato un dispositivo Gps nascosto all'interno della loro vettura, permettendo di monitorare i loro spostamenti in tempo reale. Grazie a questa mossa strategica, gli agenti sono riusciti a intervenire tempestivamente, bloccando e arrestando i tre in flagranza di reato. La vittima, una volta riuscita a liberarsi dalla stanza in cui era stata confinata, ha prontamente allertato le forze dell'ordine, fornendo dettagli cruciali per le indagini.

Le accuse e l'udienza di convalida

Gli arrestati, tutti identificati come nomadi, dovranno rispondere non solo dell'accusa di rapina aggravata, ma anche del reato di ricettazione, suggerendo la possibilità che i beni sottratti fossero destinati a essere rivenduti. L'udienza di convalida dell'arresto è già stata fissata per la mattinata successiva all'operazione, davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (Gip), che valuterà la legittimità e la fondatezza delle misure cautelari. Le autorità hanno evidenziato come l'impiego del Gps sia stato determinante per la rapida identificazione e la successiva cattura dei responsabili, dimostrando l'efficacia delle moderne tecnologie investigative.

L'episodio ha generato una forte risonanza all'interno della comunità locale, non solo per la brutalità dell'azione criminale, ma anche per l'età avanzata della vittima, un fattore che ha accresciuto l'indignazione pubblica.

Le indagini sono tuttora in corso e proseguono con l'obiettivo di accertare eventuali collegamenti della banda con altri episodi criminali simili nella zona, cercando di ricostruire un quadro completo delle loro attività illecite.