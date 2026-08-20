Un controllo doganale ordinario, condotto congiuntamente dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Tubre, ha portato a un significativo sequestro di beni di lusso per un valore complessivo di oltre 80.507 euro. L'operazione, avvenuta al valico italo-svizzero di Tubre, in un punto di ingresso strategico nel territorio nazionale, ha riguardato un'autovettura con targa francese proveniente dalla Svizzera, fermata nell'ambito delle consuete attività di vigilanza e rispetto delle normative doganali.

Le verifiche approfondite, estese sia al veicolo che agli effetti personali dei due occupanti, entrambi di nazionalità francese, hanno permesso di scoprire un consistente quantitativo di beni di lusso. Il valore complessivo di questi articoli è stato stimato in 80.507 euro. Tra gli oggetti rinvenuti e successivamente sequestrati figurano due esclusivi orologi e due paia di occhiali da sole, tutti appartenenti al prestigioso marchio Cartier. Nel dettaglio, il sequestro ha interessato un orologio da uomo modello "Cartier Santos de Cartier", il cui valore ammonta a 59.920 euro, un orologio da donna "Cartier Santos-Dumont" del valore di 19.260 euro, e due paia di occhiali da sole Cartier, valutati complessivamente 1.327 euro.

Violazione delle normative doganali

Interrogati dalle autorità, i due cittadini francesi hanno ammesso di aver acquistato i beni di lusso in Svizzera, ma di non aver assolto i relativi obblighi doganali al momento dell'ingresso in Italia, come previsto dalla normativa vigente. Questa condotta costituisce una chiara violazione delle disposizioni sancite dall’articolo 78 del Decreto legislativo n. 141/2024. Di conseguenza, le forze dell'ordine hanno proceduto con il sequestro amministrativo di tutti i beni rinvenuti e con l'applicazione delle sanzioni amministrative. L'importo complessivo delle multe, stabilito dall’articolo 96 del medesimo decreto legislativo, ammonta a 17.760 euro, a fronte del valore degli articoli non dichiarati.

Il ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) si configura come l’ente pubblico italiano di riferimento per la regolamentazione e il controllo delle operazioni doganali, delle accise e del settore dei giochi. La sua missione include un'intensa attività di vigilanza e controllo sui confini nazionali, essenziale per garantire il pieno rispetto delle normative, sia comunitarie che nazionali, che disciplinano l'importazione e l'esportazione di beni. Oltre a ciò, l'ADM è attivamente impegnata nel contrasto ai traffici illeciti e alle frodi, collaborando strettamente con altre forze di polizia, tra cui la Guardia di Finanza, per salvaguardare gli interessi economici e la sicurezza dello Stato.