Un grave episodio di violenza ha turbato la mattinata dell'8 luglio a Sestri Levante. Davanti al bar della stazione ferroviaria, una lite tra due conoscenti è rapidamente degenerata. All'origine del confronto, che ha assunto toni sempre più accesi, vi sarebbe stato un presunto debito economico. Durante la colluttazione, uno dei due uomini ha aggredito l'altro con un morso, staccandone una porzione significativa dell'orecchio sinistro. La brutalità dell'atto ha immediatamente richiamato l'attenzione dei presenti, trasformando un alterco in un'emergenza.

La dinamica dell'aggressione e l'intervento dei Carabinieri

I protagonisti della drammatica vicenda sono due uomini, rispettivamente di 42 e 50 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine per precedenti. La rissa, avvenuta in un luogo pubblico, ha avuto un testimone chiave: la compagna dell'uomo ferito, presente al momento dell'aggressione. Le sue dichiarazioni sono state prontamente raccolte dai Carabinieri, fornendo elementi cruciali per la ricostruzione degli eventi. Dalle prime indagini è emerso un dettaglio particolarmente inquietante: il frammento dell'orecchio staccato non è stato recuperato sulla scena. Il cinquantenne, gravemente ferito, è stato immediatamente soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale di Lavagna.

Qui, i medici hanno medicato la profonda lesione, ma purtroppo non è stato possibile procedere al reimpianto del tessuto, configurando un danno permanente per la vittima.

Le conseguenze legali e gli sviluppi investigativi

L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine è stato fondamentale per la gestione dell'emergenza e l'avvio delle indagini. I militari hanno raccolto testimonianze e repertato elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Questi accertamenti hanno rapidamente condotto all'arresto di uno dei due uomini coinvolti, identificato come il presunto aggressore. L'uomo è stato formalmente accusato del grave reato di lesioni gravissime, data la natura e l'entità del danno inflitto.

Parallelamente all'arresto, il responsabile rischia ora anche una denuncia per lesioni gravi. La testimonianza della compagna del ferito si è rivelata di cruciale importanza per gli inquirenti, contribuendo in modo significativo a fornire un quadro chiaro e dettagliato dell'accaduto e a sostenere le accuse mosse nei confronti dell'aggressore.