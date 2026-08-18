Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata del 17 agosto 2026 nel cuore della Sila cosentina, all’altezza di Silvana Mansio, frazione di Casali del Manco. Per cause ancora da accertare, un’auto di grossa cilindrata ha perso il controllo, si è ribaltata e, dopo una carambola, è finita nella corsia opposta. L’incidente ha generato momenti di forte apprensione tra gli automobilisti in transito. La Strada è rimasta chiusa al traffico per permettere i soccorsi e la rimozione del mezzo ribaltato.

Silvana Mansio, auto ribaltata sulla carreggiata

Il sinistro si è verificato lungo la strada che attraversa la zona di Silvana Mansio. Il veicolo, dopo aver perso il controllo per motivi ancora da chiarire, si è ribaltato lungo la carreggiata. La dinamica ha portato l’auto a terminare la propria corsa nella corsia opposta rispetto al senso di marcia originario, creando una situazione di potenziale pericolo per gli altri automobilisti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo.

Soccorsi immediati, sul posto un’ambulanza del 118

L’allarme è scattato subito dopo l’incidente. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, con i sanitari impegnati a prestare le prime cure alle persone coinvolte e a valutarne le condizioni.

L’intervento dei soccorritori ha consentito di gestire la situazione nelle fasi immediatamente successive al ribaltamento, mentre l’area veniva progressivamente messa in sicurezza per consentire le operazioni necessarie.

Polizia stradale sul posto per i rilievi

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale. Gli operatori hanno gestito la viabilità per ridurre i rischi legati alla presenza del veicolo sulla carreggiata e hanno effettuato i rilievi tecnici. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto.

Traffico rallentato ma senza conseguenza

L'incidente ha portato alla chiusura temporanea del tratto interessato dall'incidente. Chiusa la strada in entrambe le direzioni per permettere la rimozione del mezzo.