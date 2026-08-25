Un uomo di trentasei anni è stato tratto in arresto e condotto in carcere nel veneziano, accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna. L'intervento delle forze dell'ordine giunge al culmine di un lungo periodo, durato anni, caratterizzato da comportamenti persecutori che hanno gravemente compromesso la serenità della donna, residente nella medesima provincia.

Le accuse e l'arresto

Le indagini hanno rivelato una serie di atti persecutori sistematici e prolungati nel tempo. La vittima, infatti, è stata oggetto di minacce costanti, pedinamenti assillanti e molestie reiterate, condotte che le hanno causato un profondo e perdurante stato di ansia e paura.

La gravità degli episodi accertati ha spinto gli inquirenti a richiedere l'emissione di una misura cautelare, prontamente concessa, culminata con la custodia in carcere per l'indagato.

La vicenda si è consumata interamente nella provincia di Venezia, dove la donna aveva più volte denunciato alle autorità le condotte oppressive dell'ex compagno. Le numerose segnalazioni e le prove meticolosamente raccolte hanno fornito il quadro necessario per l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, eseguita nei giorni scorsi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi, è stato trasferito presso la casa circondariale locale, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Il reato di stalking: quadro normativo

Il reato di stalking, disciplinato dall'articolo 612-bis del codice penale italiano, si configura quando un individuo, attraverso condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno in maniera tale da provocare un perdurante e grave stato di ansia o di paura. Alternativamente, il reato sussiste se tali azioni costringono la vittima a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita. La normativa vigente prevede sanzioni severe, con pene detentive che possono raggiungere i cinque anni di reclusione. Sono inoltre previste aggravanti specifiche, ad esempio in caso di recidiva del reo o qualora la vittima sia un soggetto particolarmente vulnerabile.

Le forze dell'ordine ribadiscono con fermezza l'importanza cruciale di segnalare tempestivamente ogni episodio di molestia o persecuzione.

È fondamentale ricordare che l'ordinamento giuridico offre una serie di strumenti di tutela specifici e concreti per le vittime di stalking, tra cui l'ammonimento del questore e le diverse misure cautelari previste dalla legge, pensate per garantire la sicurezza e la protezione delle persone offese.