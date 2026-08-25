Oggi, 25 agosto 2026, San Cipirello ha commemorato il 77° anniversario dell’eccidio dei carabinieri Giovanni Calabrese e Giuseppe Fiorenza. I due militari, insigniti della Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri, furono assassinati il 25 agosto 1949 dalla banda Giuliano, durante l’assalto alla caserma anti-banditismo di via Garibaldi.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di San Cipirello, Vito Cannella, il maggiore Ugo Chiosi (comandante Monreale), il capitano Niko Giaquinto (comandante Monreale) e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Deposta una corona d’alloro presso la targa dedicata ai caduti, sono stati resi gli onori militari. La motivazione della medaglia al valore, letta, ha rievocato il supremo sacrificio dei carabinieri.

La motivazione recita: «Militari impiegati in area caratterizzata dalla presenza di bande criminali, in occasione di un violento agguato pianificato da alcuni banditi, non esitavano ad affrontare i malviventi che avevano assaltato la caserma con bombe a mano e raffiche di mitra. Con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo uscivano dalla struttura militare, ormai accerchiata, e affrontavano i malviventi per opporre una strenua resistenza, venendo feriti mortalmente. Fulgido esempio di eroismo e non comune senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio.

San Cipirello, 25 agosto 1949.»

L'agguato del 1949

L’assalto avvenne la sera del 25 agosto 1949, verso le ore 21. La caserma del nucleo mobile anti-banditismo di via Garibaldi fu attaccata dalla banda Giuliano con armi automatiche e bombe a mano. L’agguato durò circa venti minuti. I primi colpi furono esplosi mentre i due carabinieri uscivano per una perlustrazione. Giuseppe Fiorenza, di Centuripe (Enna), morì sul posto. Giovanni Calabrese, di Modica (Ragusa), spirò il giorno seguente all’ospedale militare di Palermo.

La memoria ritrovata

Per anni, l’assalto e le sue vittime rimasero dimenticati. Dal 2017, grazie a ricerche storiche e impegno locale, la memoria di Fiorenza e Calabrese è stata riscoperta e celebrata annualmente.

Nel 2023, i due carabinieri sono stati insigniti della Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri “alla memoria”. L’anno precedente, per il 75° anniversario dell’eccidio, un cartello commemorativo è stato installato, iniziativa di Kaleidos Cultura e Natura e del Comune di San Cipirello.