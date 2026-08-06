Una tragica escursione sul gruppo del Latemar, in Trentino, si è conclusa con la morte di un ragazzo di 14 anni, precipitato per circa cinquanta metri. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 6 agosto, mentre il giovane si trovava con un gruppo di coetanei e un accompagnatore adulto. Il gruppo stava percorrendo un sentiero quando, per cause in corso di accertamento, il ragazzo è scivolato, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto.

Dinamica dell'incidente e i soccorsi

L'allarme è stato lanciato immediatamente dagli altri componenti del gruppo, che hanno assistito alla drammatica caduta.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti gli operatori del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Il recupero del corpo del ragazzo è stato effettuato tramite elicottero, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per verificare le condizioni del sentiero percorso e le modalità con cui l'escursione era stata organizzata.

Il gruppo del Latemar e la sicurezza in montagna

Il gruppo del Latemar è una suggestiva catena montuosa delle Dolomiti, situata al confine tra le province di Trento e Bolzano. L'area è rinomata e molto frequentata da escursionisti e famiglie, attratti dai numerosi sentieri panoramici e dalle diverse strutture ricettive presenti.

Il Soccorso alpino, attivo su tutto il territorio trentino, svolge un ruolo cruciale sia nella prevenzione degli incidenti che negli interventi di emergenza, garantendo la sicurezza in montagna per chiunque decida di avventurarsi in quota. I loro interventi sono fondamentali in caso di incidenti, smarrimenti o difficoltà riscontrate durante le escursioni.

Le autorità raccomandano sempre la massima prudenza durante le attività in quota, in particolare quando si tratta di gruppi che includono minorenni. È fondamentale seguire attentamente le indicazioni dei sentieri segnalati e, per le escursioni più impegnative, affidarsi sempre a persone esperte e guide qualificate.