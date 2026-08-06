Firenze è alle prese con una prolungata ondata di calore che non accenna ad attenuarsi, mantenendo il capoluogo toscano in una condizione di allerta massima. Il Ministero della Salute ha confermato il codice rosso per la città per le giornate di oggi, domani e sabato 8 agosto. Questa estensione porta a nove i giorni consecutivi di allerta massima per il caldo, generando condizioni di forte disagio bioclimatico per la popolazione.

Temperature elevate e notti tropicali persistenti

Secondo il bollettino ufficiale, la temperatura massima percepita a Firenze è stimata in 37 gradi per oggi e domani, con una previsione di 38 gradi per sabato.

Le temperature rimangono elevate anche durante le ore notturne, caratteristica distintiva delle cosiddette "notti tropicali". Le rilevazioni più recenti indicano minime di 22 gradi alla stazione meteorologica Firenze Università, 23 gradi al Giardino di Boboli e 24 gradi all'Orto Botanico. Già alle ore 11 (ora solare), i termometri segnavano valori considerevoli: 32,7 gradi a Firenze Università, 34,5 gradi al Giardino di Boboli e 34,3 gradi all'Orto Botanico. Nella giornata precedente, le stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli avevano registrato una temperatura massima di 40 gradi, mentre a Firenze Università si erano toccati i 39 gradi, confermando le punte elevate percepite.

Previsioni meteo e monitoraggio costante delle autorità

Il Centro Funzionale Regionale ha indicato che le temperature si manterranno stazionarie, con valori comunque superiori alla media stagionale, almeno fino a lunedì. Il persistere delle notti tropicali, con minime notturne comprese tra 23,3 e 25 gradi, è stato evidenziato anche in una nota di Palazzo Vecchio, sottolineando la gravità della situazione. Le previsioni del Consorzio Lamma per i prossimi giorni indicano un lieve aumento delle temperature minime e un calo delle massime di 2-4 gradi sulle pianure settentrionali; altrove, il calo sarà lieve, ma accompagnato da un aumento dell'umidità e della sensazione di afa. Per domenica, è previsto un lieve rialzo delle massime, con punte fino a 38 gradi nelle pianure interne e tassi di umidità ancora elevati.

Anche per lunedì, le temperature dovrebbero rimanere stazionarie e superiori alla norma, con picchi di 35-38 gradi nelle pianure interne e un'umidità elevata, in particolare al mattino sulle pianure settentrionali e nelle zone costiere.

Le autorità competenti continuano a monitorare attentamente l'evolversi della situazione, fornendo aggiornamenti costanti attraverso i bollettini ufficiali. La popolazione è invitata a seguire scrupolosamente le raccomandazioni e le precauzioni per la salute pubblica durante questa fase prolungata di caldo intenso, che richiede la massima attenzione e prudenza.