Una donna di 88 anni residente a Roma ha sventato una truffa del finto carabiniere, portando all'arresto di una giovane truffatrice. L'episodio si è verificato l'11 agosto, quando l'anziana ha ricevuto una telefonata da una persona che, spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, le chiedeva denaro per un presunto familiare in difficoltà.

L'anziana, insospettita dalla richiesta insolita, ha prontamente contattato il 112, seguendo le istruzioni degli operatori. Poco dopo, una ragazza si è presentata alla sua porta per riscuotere la somma.

I carabinieri, già allertati dalla segnalazione, sono intervenuti con rapidità, bloccando e arrestando la giovane in flagranza di reato.

Dettagli della truffa e l'intervento decisivo

La truffatrice aveva utilizzato un copione purtroppo ben noto, mirato a convincere persone anziane a consegnare somme di denaro o oggetti di valore per false emergenze familiari. La lucidità e la prontezza dell'88enne sono state determinanti per sventare il raggiro e facilitare l'intervento efficace delle forze dell'ordine.

L'arresto della ragazza è avvenuto senza che la vittima subisse alcun danno o perdita economica. Le indagini sono in corso per accertare eventuali collegamenti della giovane con altre truffe analoghe nella zona.

Prevenzione e raccomandazioni delle forze dell'ordine

I carabinieri hanno ribadito l'importanza di segnalare immediatamente episodi sospetti, specialmente quando le vittime designate sono persone anziane, spesso bersaglio di questi raggiri. L'accaduto conferma l'efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine nella prevenzione delle truffe.

Le autorità esortano a diffidare sempre di richieste di denaro avanzate telefonicamente e a contattare i numeri di emergenza in caso di qualsiasi dubbio. Questa vicenda evidenzia come un comportamento attento e responsabile possa essere cruciale per sventare tentativi di truffa e assicurare i responsabili alla giustizia.