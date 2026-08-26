Un giovane di 22 anni, residente a Vittoria, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio ha visto il giovane accoltellare all’addome un venditore ambulante di origini straniere. L’aggressione si è verificata lo scorso fine settimana, in pieno centro abitato, nei pressi di un esercizio commerciale.

La dinamica dei fatti, ricostruita dalle forze dell’ordine, indica che il venditore ambulante è stato avvicinato dall’aggressore. Dopo un breve scambio verbale, il giovane ha estratto un coltello a serramanico e ha sferrato un fendente all’addome della vittima, per poi allontanarsi rapidamente.

Il ferito è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso locale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente, la vittima si trova ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini e l'arresto

I Carabinieri di Vittoria, giunti sul posto, hanno avviato le indagini acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale adiacente. Grazie alla visione dei filmati, gli investigatori sono riusciti a identificare con certezza il presunto autore dell’aggressione. Sono scattate le ricerche, che hanno portato all’individuazione del veicolo sul quale il giovane viaggiava. Il ventiduenne è stato dichiarato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Provvedimenti giudiziari: custodia cautelare

Al termine dell’udienza di convalida del fermo, il Giudice delle Indagini Preliminari (GIP) ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il giovane, che rimarrà detenuto presso la Casa Circondariale di Ragusa. Il grado di responsabilità della persona arrestata dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come previsto dalla normativa vigente.