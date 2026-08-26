Tragedia nel pomeriggio a Lecce nei Marsi, dove una bambina di appena quattro anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una motocicletta. L'incidente è avvenuto in una strada secondaria del paese, all'esterno dell'abitazione della piccola.

I soccorsi

La bambina, appartenente a una famiglia di origine marocchina residente da anni nel comune marsicano, è stata soccorsa immediatamente dopo il violento impatto. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso del 118, nonostante il maltempo e le difficili condizioni meteorologiche.

L'équipe sanitaria ha tentato per oltre un'ora di rianimare la bambina, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.

Le indagini sull'incidente

Sul luogo dell'investimento sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avezzano, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini.

I militari sono ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.