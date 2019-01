Annuncio

La Moussaka, piatto tipico della cucina greca, è uno sformato che alterna strati di melanzane a un ragù di carne macinata. Alla base, un letto di patate fritte accoglie questa prelibatezza, completata da uno strato di besciamella gratinata al forno. Perfetta da servire durante una cena tra amici o da consumare a pranzo come piatto unico, la Moussaka conquisterà tutti con il suo sapore genuino e squisito. Questa ricetta poi può essere cucinata in anticipo e riscaldata in forno poco prima che arrivino gli ospiti.

Gli ingredienti sono facilmente acquistabili al supermercato, basta seguire i vari passaggi ed ecco ottenuto uno sformato [VIDEO]perfetto per qualsiasi ricorrenza.

Lista degli ingredienti per la preparazione della Moussaka

- 300 gr di patate

- 600 gr di melanzane

- 350 ml di besciamella

- 200 ml di passata di pomodoro

- 400 gr di carne macinata di manzo o agnello

- 1 cipolla

- 50 gr di formaggio pecorino

- 1/2 bicchiere di vino rosso

- 1 noce di burro

- 1 manciata di cannella

- pepe

- 5 cucchiai di olio evo

- sale q.b.

- olio di arachidi q.b.

Primi passaggi per la preparazione della Moussaka

Bisogna lavare le melanzane, eliminare la buccia e tagliarle a fettine larghe circa 4-5 mm. Poi si dovrà cospargere di sale grosso e lasciare riposare in uno scolapasta, adagiando un piatto e un peso per far sì che le verdure caccino il loro liquido amarognolo. Dopo circa mezz'ora, sciacquare le melanzane sotto l'acqua fredda, strizzarle e cuocerle in abbondante olio bollente, fino a ottenere una doratura omogenea. Tenere da parte le melanzane e procedere alla cottura [VIDEO]della carne in padella. Dopo basterà cospargere di olio d'oliva, imbiondire la cipolla tritata e rosolare la carne macinata qualche minuto. Successivamente si dovrà versare il bicchiere di vino rosso e lasciare sfumare, alzando la fiamma. Salare, pepare e aromatizzare con la cannella.

A questo punto si dovrà versare la passata di pomodoro e lasciare cuocere con coperchio per circa mezz'ora. Friggere le patate tagliate a fettine sottili di circa 3 mm in abbondante olio di arachidi, prelevandole solo quando sono dorate.

Assemblaggio dello sformato di Moussaka

Imburrare una teglia rettangolare e adagiare sul fondo le patate fritte. Poi basterà salare e procedere sovrapponendo uno strato di melanzane. In seguito, aggiustare di sale e cospargere la carne di ragù, ricoprendo tutta la superficie con il formaggio grattugiato. Adagiare sulla carne altre melanzane, salare e completare il tutto con uno strato di besciamella, spolverizzando con il rimanente formaggio. Bisognerà poi informare la Moussaka in forno preriscaldato a 180°, cuocendo per circa 30 minuti. Lo sformato sarà cotto quando la superficie di besciamella risulterà dorata. Tagliare, disporre ciascuna porzione in un piatto e servire in tavola ben calda.