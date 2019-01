Annuncio

Annuncio

A quanto sembra, il cavolfiore è la nuova patata! Seriamente, non è la grande rivelazione del secolo, ma chi segue una dieta [VIDEO] a basso contenuto di carboidrati ha sostituito il cavolfiore alle patate da un pezzo: ½ tazza di cavolfiore, bollito o al vapore, ha 53 calorie in meno e 13 grammi di carboidrati in meno rispetto alle patate, bollite o al vapore.

Per come risulta, questa è la soluzione più saggia per ridurre il consumo di prodotti amidacei nel regime alimentare! Effettivamente, il cavolfiore è un cibo non solo versatile tanto quanto la patata, ma anche molto più salutare: infatti il cavolfiore è più povero di amido, calorie e carboidrati e più ricco di fibre, potassio e vitamine.

Purtroppo, generalmente il consumo di cavolfiore crudo è inusuale per una questione di palato personale, però recentemente il sapore della varietà invernale di Brassica Oleracea quando è preparata in maniera sfiziosa è stato valutato assai positivamente.

Advertisement

Ecco quindi 3 Ricette per cucinare il cavolfiore in modo gustoso.

Taco di cavolfiore croccante con salsa di mango

Tempo totale: 45 minuti

Resa: 4 porzioni

Ingredienti

Per la salsa di mango:

1 mango grande sbucciato, denocciolato e tagliato a dadini;

grande sbucciato, denocciolato e tagliato a dadini; 1/2 cipolla rossa piccola ridotta a cubetti;

piccola ridotta a cubetti; 1 peperoncino jalapeño privato dei semi e tagliato a dadini;

privato dei semi e tagliato a dadini; 2 spicchi d’aglio tritati finemente;

tritati finemente; 1/2 cucchiaio di succo di lime ;

; 1/2 tazza di coriandolo fresco spezzettato grossolanamente;

fresco spezzettato grossolanamente; sale e pepe a piacere.

Per il cavolfiore croccante:

1/3 di tazza di olio d’oliva ;

; 1 cavolfiore ;

; 6 cucchiai di pangrattato panko ;

; sale e pepe a piacere.

Per i taco:

8-10 tortillas di farina piccole (possibilmente fatte in casa);

piccole (possibilmente fatte in casa); 1 avocado snocciolato;

snocciolato; 1/2 cucchiaio di succo di lime ;

; 1 tazza di cavolo rosso tritato finemente;

tritato finemente; 1/2 tazza di salsa messicana (o 1/2 tazza di panna acida mescolata con 2 cucchiai di latte).

Indicazioni

Per la salsa di mango, unire mango, cipolla rossa, peperoncino jalapeño e spicchi d’aglio in una ciotola.

Advertisement

I migliori video del giorno

Condire con succo di lime, coriandolo, sale e pepe a piacere.

Per il cavolfiore croccante, riscaldare metà dell’olio d’oliva in una padella a fuoco medio-alto. Aggiungere metà del cavolfiore, girando di tanto in tanto, ovvero per circa 7 minuti. Mischiare con metà del pangrattato panko. Continuare a cuocere fino a quando l’impanatura da bianca diventerà dorata, cioè per pressoché 3 minuti. Aggiustare di sale e pepe. Trasferire il cavolfiore in un piatto da tenere in caldo e ripetere il procedimento con la seconda metà del cavolfiore (la cottura del cavolfiore in due tranche consente al cavolfiore di diventare più croccante e dorato).

Per i taco, prendere le tortillas di farina [VIDEO]. Schiacciare l’avocado con 1 spruzzata generosa di succo di lime. Distribuire 1 cucchiaiata di avocado schiacciato al centro di ogni tortilla. Completare con 1 cucchiaio di salsa di mango, 1/4 di tazza di cavolfiore croccante, 1 manciata di cavolo rosso e 1 filo di salsa messicana. Servire i taco di cavolfiore croccante con salsa di mango caldi.

Pizza in crosta di cavolfiore

Tempo totale: 20 minuti

Resa: 4 porzioni

Ingredienti

Per la crosta di cavolfiore:

3 tazze di cavolfiore ;

; 2 uova ;

; 1/2 tazza di mozzarella tagliata;

tagliata; 2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

grattugiato; 1/4 cucchiaino d’ aglio tritato (opzionale);

tritato (opzionale); sale e pepe q.b.

Indicazioni

Per la crosta di cavolfiore, pulire il cavolfiore rimuovendo le foglie esterne. Staccare le cimette. Passarle sotto l’acqua corrente. Asciugarle. Metterle nel microonde per 4-5 minuti. Dopo che si saranno raffreddate, versarle su un canovaccio pulito in grado di assorbire l’acqua eccedente. Questo è importante affinché la crosta di cavolfiore non sia umida.

Trasferire in una terrina. Unire uova [VIDEO], mozzarella, parmigiano, aglio (opzionale), sale e pepe e mescolare insieme.

Foderare una teglia con la carta oleata. Distribuire il composto compattandolo con le mani.

Cuocere in forno preriscaldato a 200 °C per 15 minuti.

Lasciare la crosta di cavolfiore sulla teglia per aggiungere i condimenti.

Alette piccanti di cavolfiore con salsa ranch

Tempo totale: 30 minuti

Resa: 4 porzioni

Ingredienti

Per la salsa ranch:

1/4 tazza di maionese ;

; 3 cucchiai di latticello ;

; 1/2 cucchiaino d’ aglio ;

; 1/2 cucchiaino di cipolla ;

; 1/4 cucchiaino di sale marino fine;

fine; 1/8 di cucchiaino di pepe nero macinato fresco;

macinato fresco; 1 cucchiaio di erba cipollina tritata.

Per le alette piccanti di cavolfiore:

1 cavolfiore spezzato in cimette;

spezzato in cimette; 2 cucchiai di olio d’oliva ;

; 1/4 cucchiaino di sale marino fine;

fine; 3 cucchiai di burro non salato fuso;

non salato fuso; 2 cucchiai di salsa piccante ;

; 1 cucchiaio di salsa sriracha.

Indicazioni

Per la salsa ranch, aggiungere gli ingredienti in una terrina incorporandoli fino a che non siano tutti amalgamati. Coprire con la pellicola trasparente. Conservare in frigorifero fino al momento di servire.

Per le alette piccanti di cavolfiore, preriscaldare il forno a 200 °C disponendo una teglia antiaderente.

Condire il cavolfiore con l’olio d’oliva e il sale. Distribuirlo secondo uno strato uniforme sulla teglia antiaderente. Tostarlo per 15-20 minuti.

Unire il burro, la salsa piccante e la salsa sriracha in una ciotola. Aggiungere il cavolfiore tostato e mescolarlo alla salsa ranch.