Con 6 semplici ingredienti si può preparare una rivisitazione del tiramisù, senza derivati animali. Saranno l'ideale per quelle sere in cui avremo voglia di un momento solo per noi, potremo comporli per creare un dessert con i fiocchi, pronto in pochi minuti da gustare guardando la nostra serie preferita, soli o in compagnia.

Una volta che avremo imparato a preparare questo dessert golosissimo, sarà il nostro asso nella manica per più occasioni. Potrebbe essere ad esempio un regalo per un'amica: è, di fatto, talmente veloce che si può preparare mentre siamo ancora al telefono con lei e stupirla portandoglielo di persona, una sorpresa gustosa, leggera e cruelty free [VIDEO].

Ma potrebbe essere anche un'idea originale e veloce da preparare per quella cena a cui siamo già in ritardo, basterà comporlo e lasciarlo riposare in frigo, mentre sceglieremo cosa indossare e finiremo di prepararci la magia avverrà nel frigo, avremo così un fantastico dopocena che farà felici tutti.

Gli ingredienti sono facilmente reperibili in qualunque supermercato e le quantità sono libere, potremo comporlo in una tazza solo per noi o creare una teglia da gustare in più momenti.

La lista dei 6 ingredienti per il goloso dessert e il procedimento per la sua preparazione

Gli ingredienti senza derivati animali:

1. Caffè

2. Biscotti con gocce di cioccolato senza latte e uova

3. Panna dolce di soia da montare

4. Budino alla vaniglia di soia

5. Scaglie di cioccolato fondente (si può prendere una tavoletta di cioccolato e tritare la quantità desiderata)

6. Cacao in polvere.

Il procedimento è invece questo di seguito:

Preparare il caffè e lasciarlo raffreddare

Montare la panna e metterla in una ciotola

Prendere il contenitore scelto e creare un primo strato con il budino alla vaniglia

Prendere i biscotti, inzupparli 3 secondi nel caffè e adagiarli in fila sulla base di budino

Stendere sui biscotti una bella base di panna, spolverare il cacao in polvere e le scaglie di cioccolato.

Ripetere l’operazione in quest’ordine:

1.

Biscotti inzuppati

2. Budino

3. Panna

4. Cacao in polvere e scaglie (questo sarà l’ultimo strato con cui termineremo il nostro dessert)

Dovremo fare almeno due strati, sarà molto più piacevole affondarci dentro il cucchiaio o, servito su un piattino, sarà bellissimo da vedere e un richiamo ad assaporare ogni singolo strato.

Lasciare riposare in frigo per circa un’ora prima di servire.

Questo dessert è perfetto per chi è intollerante ai latticini [VIDEO] o per chi ha scelto una dieta priva di derivati animali, è leggero, facile e veloce da realizzare.