Annuncio

Annuncio

Il tiramisù alle fragole è un invitante dolce al cucchiaio, delizioso e facilmente digeribile, quindi perfetto sia d'inverno che d'estate. L'innovativa versione di questa ricetta [VIDEO] interpreta il famoso dessert, sostituendo alla classica bagna di caffè una dolcissima salsa di fragole. I savoiardi creano una fitta base pronta ad accogliere una soffice crema di mascarpone. Il tutto andrà decorato con le fragole tagliate a pezzi. Perfetto per concludere in bellezza il fine pasto, per festeggiare una ricorrenza speciale o in tutti i momenti in cui si ha voglia di dolce, il tiramisù alle fragole è una ricetta da provare, apprezzata da grandi e piccini.

Leggi anche Maria De Filippi sotto accusa per il maglione costosissimo sfoggiato a Uomini e Donne

Lista degli ingredienti necessari per la preparazione del tiramisù alle fragole

- 300 gr di savoiardi

- 40 gr di zucchero

- il succo di mezzo limone

- 1 kg di fragole

- 500 gr di mascarpone

- 4 uova fresche a temperatura ambiente

- 160 gr di zucchero

Per decorare:

- 200 gr di fragole

- 100 gr di cioccolato bianco

- qualche fogliolina di menta

Procedimento del tiramisù alle fragole

Per preparare il tiramisù alle fragole bisogna prima di tutto creare una bagna utile a inumidire i savoiardi.

Advertisement

Utilizzando un mixer a immersione, sminuzzare le fragole riducendole in polpa. Trasferire poi la purea di fragole in un pentolino, aggiungere 40 gr di zucchero e il succo di limone, amalgamare il tutto e lasciare cuocere a fiamma lenta, girando di tanto in tanto il composto. Bisogna poi togliere dal fuoco quando la polpa ha raggiunto il bollore e lasciare raffreddare. Nel frattempo, preparare la crema di mascarpone. Occorre disporre uno sciroppo che si va ad amalgamare al mascarpone e alle uova, generando una crema soffice e vellutata. Sempre sul fuoco, portare a bollore 20 gr di acqua integrando anche lo zucchero. Girare il tutto e cuocere a una temperatura di 121°. E' opportuno controllare in modo preciso la temperatura servendosi di un termometro da cucina. Separare i tuorli d'uovo dagli albumi e montare i bianchi, servendosi delle fruste elettriche o utilizzando una planetaria.

Advertisement

I migliori video del giorno

Quando gli albumi saranno soffici, integrare lo sciroppo di fragole, versandolo a filo e continuare a frullare fino a ottenere un composto [VIDEO]spumoso a neve. Prendere i tuorli e pastorizzarli, preparando un'altra dose di sciroppo. Montare con il frullatore fino a ottenere una consistenza cremosa e chiara. Introdurre il mascarpone, utilizzando una spatola e mischiando con movimenti dal basso verso l'alto.

Assemblaggio del tiramisù alle fragole

La composizione del dolce al cucchiaio [VIDEO]prevede l'utilizzo di un piatto da portata che conterrà appunto il tiramisù alle fragole. Se invece si vogliono creare delle sfiziose monoporzioni, è possibile riprodurre gli strati di tiramisù in una coppa capiente, pronta da servire in tavola agli ospiti inattesi. Inzuppare solo per qualche istante ciascun savoiardo nella bagna di fragole, adagiare i biscotti in fila, creando un primo strato del dessert. Servendosi di un cucchiaio, distribuire la crema al mascarpone sui biscotti, livellandola alla perfezione con una spatola.

Comporre un altro strato di biscotti inzuppati leggermente nella bagna e versare altra crema in superficie. Quando gli ingredienti sono finiti, riporre il tiramisù alle fragole in frigorifero e lasciare riposare almeno 3 ore. Al momento della consumazione, decorare il dessert con le fragole in pezzi e qualche fogliolina di menta.