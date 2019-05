Quanti di voi si sono chiesti cosa mangia Cristiano Ronaldo per riuscire a mantenersi così in forma? Il cibo che solitamente favorisce a cena è il Bacalhau à Braz, tipico della cucina portoghese (nello specifico di Macao), il cui ingrediente principale è il baccalà. Il nome di questa ricetta si deve ad un tale Braz, proprietario di una taverna del Bairro Alto.

Il baccalà è semplicemente un merluzzo sotto sale, motivo per il quale richiede un certo periodo di tempo per potersi dissalare.

Bacalhau à Braz, piatto preferito di CR7

Questo pesce, inoltre, è molto utilizzato anche in Italia e lo si può realizzare in diversi modi. Qui di seguito verranno riportati gli ingredienti della ricetta e la modalità di preparazione.

Ingredienti per 4 persone

400 grammi di baccalà sottosale

500 grammi di patate

2 cipolle grandi

3 spicchi d'aglio

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

6 uova

Sale

Pepe

Prezzemolo tritato

50 grammi di olive nere

Preparazione del baccalà alla Bras

Prima di procedere alla realizzazione vera e propria della ricetta, bisogna dissalare il baccalà in questo modo: in un recipiente versare acqua fredda e immergere il baccalà per circa 24 ore, avendo premura di cambiare l'acqua ogni sei ore, dopodiché scolare il pesce, eliminare la pelle e rimuovere le lische.

Sfilacciare il baccalà con le mani e mettere di lato la polpa.

Prendere le patate, lavarle e affettarle come se fossero delle patatine fritte, ma in maniera ancora più sottile (3 mm). In una ciotola versare acqua fredda e aggiungere le patate appena affettate per far sì che esse non anneriscano.

In una padella porre l'olio extravergine di oliva, gli spicchi d'aglio tritato, le cipolle tagliate finemente e rosolare il tutto per una quindicina di minuti a fuoco basso (fin quando aglio e cipolle non prenderanno colore) e aggiungere, se necessario, un po' d'acqua calda.

Nel frattempo, scolare le patate e asciugarle con una tovaglia, dopodiché friggerle con olio abbondante alcuni minuti e scolare. La temperatura dell'olio non deve oltrepassare i 180° C.

Ricoprire un vassoio con della carta assorbente e adagiare le patate ancora bollenti per farle asciugare. Contemporaneamente aglio e cipolle saranno divenute morbide, quindi aggiungere il baccalà in pezzi e lasciare cuocere alcuni minuti, mescolando di tanto in tanto.

Frattanto, in una ciotola aggiungere uova, sale, pepe e incorporare il composto. Nella padella col baccalà porre le patatine, mescolare e spegnere il fuoco. Versare le uova sbattute e amalgamare bene con un cucchiaio di legno in modo tale che le uova rimangano cremose e guarnire con olive nere.

Infine, tritare il prezzemolo, spolverarlo nel bacalhau (in alternativa lo si può sostituire con del coriandolo), servirlo su un piatto e mangiarlo ancora ben caldo.