Le crepes sono molto sfiziose da mangiare e abbastanza facili da preparare. Sono molte le varianti e le tipologie di crepes che posso essere gustate e in grado di deliziare il nostro palato. Oggi prenderemo in considerazione quelle alla Nutella che possono essere preparate in circa 10 minuti. Tenendo in considerazione l'amore viscerale che grandi e piccoli hanno per la Nutella, ci sarà da scommettere sulla certa riuscita della ricetta. Le crepes alla Nutella, una volta pronte, possono essere degustate a merenda o molto semplicemente in un pasto serale.

Gli ingredienti da utilizzare sono piuttosto semplici e facili da reperire, tutti possono cimentarsi nella preparazione senza nessun problema, essendo molto basso il livello difficoltà.

Le crepes alla Nutella: ingredienti e preparazione

Passiamo ora a spiegare la preparazione relativa alle crepes alla Nutella e agli ingredienti necessari per ottenere un prodotto da leccarsi veramente i baffi. Gli ingredienti per 4 Crepes prevedono l'utilizzo di:

2 Uova,

125 gr. di Farina 00,

250 ml. di Latte intero,

Burro, Nutella e Zucchero a velo q.b.

La preparazione delle Crepes alla Nutella prevede inizialmente un impasto base, occorre fornirsi di un recipiente dove andranno versate le uova, successivamente vanno sbattute per bene con una forchetta e una volta introdotto il latte va mescolato tutto di nuovo.

A questo punto è necessario introdurre la farina nel composto e mischiare in maniera più decisa, fino a formare uno strato unico bello denso e senza la presenza di grumi. Una volta accertatisi della correttezza del contenuto, bisogna mettere il contenitore, coperto da una pellicola, nel proprio frigorifero.

Andrà mantenuto al fresco per circa 30 minuti, poi bisogna estrarre il recipiente e mettere il composto all'interno di una padella antiaderente.

Adesso si passa alla cottura e aggiungendo un po' di burro, va messa nella padella facendosi aiutare dall'utilizzo di un mestolo. La pastella va sparsa in maniera uniforme e veloce su tutta la superficie, il composto tende a cuocersi in maniera molto rapida. La cottura deve prevedere una durata di 1 minuto per lato e deve essere fatta a fuoco lento. Quando entrambe le parti sono ben dorate bisogna prendere la crepe e metterla su un piatto, lo stesso procedimento va ripetuto per altre 4 volte.

Si inizia poi la farcitura con la Nutella, questa va spalmata lungo tutta la superficie in maniera uniforme. A questo punto bisogna prendere un bordo della crepe e unirlo con l'altro e piegarlo a metà, fino a fargli assumere la forma di un ventaglio. Ora non resta che spargere dello zucchero a velo sopra alle crepes e il gioco è fatto, non resta che mangiarla bella calda.