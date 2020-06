La torta caprese è un dolce che ha delle origini prettamente campane, precisamente sulla costiera tra Amalfi, Positano e Capri. Essa è diffusa in tutta la penisola sorrentina e in tutta la costiera campana, ma negli ultimi decenni si è sempre più diffusa in tutta Italia.

Una leggenda narra che questa torta venne creata, quasi per sbaglio, dai pasticcieri nell'antica Capri in un laboratorio artigianale nel 1920: si narra infatti che in questo laboratorio il mastro pasticciere sbagliò alcune dosi di una torta, saltando l'aggiunta di farina e venne quindi fuori la famosissima torta caprese.

Ingredienti

Per quattro persone sono indicati:

170 gr di burro

170 gr di zucchero a velo

170 gr di cioccolato fondente grattugiato

140 gr albume d'uovo

85 gr di tuorlo d'uovo

85 gr di mandorle tostate in polvere

85 gr di nocciole tostate in polvere

25 gr di fecola di patate

15 gr di cacao in polvere

5 gr di lievito per dolci

1 bacca di vaniglia

un pizzico di sale

Procedimento

Per prima cosa iniziamo a montare il burro con lo zucchero a velo, aggiungiamo la vaniglia ed un pizzico di sale. Dopo poco iniziamo ad aggiungere il tuorlo dell' uovo, amalgamiamo il tutto e lasciamo riposare da parte. In un altro contenitore occorre mettere il cioccolato fondente grattugiato, le mandorle e le nocciole in polvere, poi continuiamo ad aggiungere il cacao setacciato il lievito in polvere e la fecola di patate, mescolando bene il tutto.

In una ciotola versiamo poi gli albumi e il rimanente zucchero a velo, poi montiamo il tutto a neve in questa ciotola per qualche minuto.

Misceliamo il primo composto del burro con gli albumi montati e le varie farine (di cioccolato e frutta secca) precedentemente unite fra loro, ciò va fatto mescolando sempre dal basso verso l'alto, aggiungendo a po' alla volta tutto il composto.

Al termine di questa procedura andremo a versare quando avremo ottenuto in uno stampo imburrato e cosparso di fecola di patate.

Versiamo poi tutto il composto nella tortiera e livelliamolo con l'aiuto di un cucchiaio. La torta a questo punto va infornata in un forno ventilato per 45 minuti a 170 gradi.

Appena il dolce è pronto va lasciato raffreddare e girato su un piatto da portata, prima di servirlo è necessario cospargerlo di zucchero a velo.

La torta può essere servita fredda o tiepida, e anche essere accompagnata con una salsa, ma è deliziosa anche d'estate con un buon gelato o con dei frutti di bosco. Questa ricetta non presenta glutine, quindi può essere mangiata anche da persone celiache.