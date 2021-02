I calamari ripieni sono molto gustosi e facili da preparare. Questo secondo piatto è un classico della cucina mediterranea: si tratta di una valida soluzione per una cena casalinga a base di pesce.

Curiosità sui calamari

I calamari piccoli sono molto teneri e possono essere cucinati interi. Invece quelli più grandi sono meno teneri e prima vanno tagliati ad anelli e poi si possono cucinare con la ricetta scelta.

La fase più lunga per la preparazione dei calamari ripieni è quella della pulizia del mollusco. In questo caso si devono eliminare tutte le interiora e si deve fare molta attenzione a non danneggiare la sacca.

Anche quando si riempiono i calamari bisogna stare attenti a inserire una dose adeguata o il mollusco si aprirà e il piatto non risulterà ben riuscito.

Con lo stesso procedimento si possono preparare anche i totani: quest'ultimi sono molto meno pregiati, ma ugualmente gustosi. Va anche ricordato di non cuocere troppo i calamari, per non rovinare la loro consistenza.

Ingredienti

Quantità per quattro persone:

Calamari 500g

Olio extra vergine d'oliva q.b.

Aglio 1 spicchio

Prezzemolo 5g

Vino bianco 40g

Per il ripieno:

Un uovo

Pane mollica 100g

Parmigiano Reggiano da grattugiare 30g

Vino bianco 40g

Sei acciughe sott'olio

Prezzemolo 5g

Aglio 1 spicchio

Sale fino q.b.

Pepe q.b.

Olio extra vergine d'oliva q.b.

Difficoltà: facile

Preparazione dei calamari ripieni

Per i calamari ripieni si deve iniziare dalla pulizia del mollusco, lavandoli sotto l'acqua corrente ed eliminare le interiora e la pelle.

A questo punto si possono estrarre i tentacoli e poi questi vanno tenuti da parte. Va eliminata anche la sacca del nero, che peraltro può essere utilizzata per preparare il risotto o gli spaghetti, regalando al tutto un colore nero molto particolare.

Poi si possono eliminare anche gli occhi, la bocca e la striscia di cartilagine trasparente che attraversa il mollusco.

Tritare finemente anche i tentacoli.

Dopo avere pulito i calamari si possono passare sotto l'acqua un'altra volta e poi possono essere messi in frigo.

A questo punto è il momento di tagliare la mollica a cubetti e tritare il prezzemolo. In una padella antiaderente scaldare l'olio, aggiungere lo spicchio d'aglio, i filetti di acciughe e farle sciogliere a fuoco dolce.

Unire anche i tentacoli e cuocere per 2-3 minuti. Togliere lo spicchio d'aglio e aggiungere la mollica di pane e dopo alcuni minuti sfumare con il vino bianco. Trasferire poi il composto in una ciotola e unire il prezzemolo tritato, il parmigiano grattugiato, l'uovo, sale e pepe. Si deve impastare tutto con le mani e trasferire il composto in una sac a poche.

A questo punto occorre prendere i calamari, riempirli con il composto, ripiegare i lembi e chiudere con uno stuzzicadenti l'apertura. In una padella scaldare l'olio con uno spicchio d'aglio, adagiare i calamari e cuocere per alcuni minuti. Sfumare con il vino bianco, aggiungere un pizzico di sale e cuocere per altri 5-6 minuti. Unire il prezzemolo tritato e i calamari ripieni sono pronti per essere gustati.

Questo secondo piatto di pesce può essere conservato in frigorifero per un giorno o anche in congelatore per alcune settimane. I calamari ripieni sono perfetti per una cena in famiglia o tra amici.