La torta di carote è un dolce senza burro, molto saporito e soffice. Questa torta è facilissima da realizzare e per tritare le carote si può utilizzare un mixer. Il dolce in questione è ideale per la colazione.

Curiosità da sapere sulle carote

Le carote si trovano al mercato o nei supermercati in tutte le stagioni. Una volta acquistate si devono prendere in considerazione due fattori: il primo è che la carota deve risultare soda e croccante. Poi va ricordato che è sempre meglio comperare le carote con il ciuffo verde attaccato. Le carote hanno sempre molti benefici e tutto questo grazie alle sostanze contenute.

Inoltre sono povere di calorie e hanno proprietà antiossidanti. Questo ortaggio non è solo di colore arancione, ma ne esistono diverse colorazioni nel mercato.

Ingredienti

Farina 00 300g

Carote 300g

Farina di mandorle 50g

Zucchero semolato 180g

Sale fino 1 pizzico

Uova 3

Olio di semi di girasole 90g

Lievito per dolci 16g

Bacello di vaniglia 1/2

Zucchero a velo q.b.

Difficoltà: media

Dosi per: 6 persone

Preparazione torta di carote

Per la torta di carote si devono lavare le carote e con un pelapatate eliminare la buccia. Poi vanno grattugiate molto finemente. A questo punto possono essere messe in un colino a maglie strette e con un cucchiaio vanno schiacciate, per eliminare il liquido presente. In una planetaria versare le uova, un pizzico di sale e lo zucchero.

Azionare le fruste e amalgamare tutti gli ingredienti. Incidere la bacca di vaniglia per estrarre i semi e unire quest'ultimi al composto. Setacciare la farina, il lievito, la farina di mandorle e mescolare con un cucchiaio. Azionare le fruste e aggiungere le polveri un po' alla volta. Versare anche l'olio e continuare a lavorare con la planetaria, per ottenere un impasto omogeneo e denso.

Unire anche le carote grattugiate e mescolare con una spatola molto delicatamente. Imburrare e foderare una tortiera e versare tutto l'impasto ottenuto in precedenza e livellare bene la superfice. Fare cuocere in forno statico e preriscaldato a 170° per 45 minuti (oppure in forno ventilato a 150° per 35-40 minuti) Verificare sempre la cottura della torta utilizzando uno stecchino.

Lasciare raffreddare e poi spolverizzare la torta di carote con lo zucchero a velo. Questo dolce può essere conservato per 3-4 giorni a temperatura ambiente; invece non va assolutamente congelato. Si può arricchire la torta anche aggiungendo nell'impasto la scorza grattugiata di un'arancia o un pizzico di cannella, per un profumo irresistibile. La torta è molto veloce da preparare e oltre alla colazione può essere realizzata per completare il pranzo, la cena o per la merenda del pomeriggio, magari accompagnata da una bella tazza di tè.