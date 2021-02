I cavolfiori in umido sono un contorno molto veloce da preparare. Inoltre risulta essere sempre molto gustoso e perfetto per accontentare tutta la famiglia. Può essere utilizzato anche per condire la pasta all'ultimo minuto.

Curiosità sul cavolfiore

I cavolfiori in umido possono essere abbinati a dei piatti di carne, formaggi, pesce arrosto o uova. Questo ortaggio può essere utilizzato anche per preparare dei buonissimi crostini. Inoltre è ottimo per preparare delle creme molto delicate. Sono anche indicati per chi segue un regime vegano o vegetariano. Il cavolfiore contiene molti sali minerali, calcio e vitamine.

Questo ortaggio durante la cottura inizia ad emanare un odore sgradevole, però ci sono alcuni consigli per evitare questo piccolo inconveniente. Si può bollire il cavolfiore aggiungendo anche delle fette di pane secco, per assorbire il cattivo odore. Durante la cottura si può aggiungere un cucchiaino di aceto o di succo di limone. Per eliminare l'odore sgradevole si può mettere nell'acqua fredda il cavolfiore con una foglia di alloro o estratto di vaniglia. Questo ortaggio si trova molto facilmente al supermercato o al mercato. Dal momento dell'acquisto può essere conservato in frigorifero per almeno tre-quattro giorni.

Ingredienti

Cavolfiore 1

Aglio 1 spicchio

Pomodoro passata 250g

Grana q.b.

Olio d'oliva o burro q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo q.b.

Brodo o acqua q.b.

Procedimento cavolfiori in umido

Per preparare i cavolfiori in umido per prima cosa si deve pulire perfettamente l'ortaggio. Quest'ultimo va diviso a cimette e poi può essere lavato. In una padella antiaderente aggiungere l'olio, uno spicchio d'aglio tritato, un ciuffo di prezzemolo e il cavolfiore. A questo punto fare rosolare il tutto per alcuni minuti.

Successivamente unire 250 g di passata di pomodoro. Poi aggiungere il sale, il pepe e cuocere per circa 25 minuti. Si può anche bagnare l'ortaggio con qualche cucchiaio di acqua o brodo. Il cavolfiore in umido è pronto e per completare il tutto e si può aggiungere anche un po' di grana grattugiato. Questo ortaggio di solito si prepara bollito o in padella ed in entrambi i casi è in bianco.

La ricetta in questione è un po' diversa, perché con l'aggiunta del pomodoro, il classico contorno si rinnova perfettamente. Inoltre può accontentare anche i più piccoli, visto che sono sempre molto esigenti quando si parla di cibo. Per un tocco in più si possono aggiungere anche delle olive verdi a pezzetti. Per completare il piatto non può mancare una fetta di pane. Questo è il momento giusto per mettersi ai fornelli e provare a realizzare i cavolfiori in umido, una ricetta davvero gustosa.