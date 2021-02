Le graffe sono dolci molto amati non solo dai bambini e fanno parte della cucina tradizionale napoletana: si tratta di dolci fritti, tra l'altro perfetti da preparare a carnevale, ad esempio come alternativa alle castagnole. Sono dolci perfetti sia per la colazione sia da consumare a fine pasto, come dessert.

Le graffe sono molto semplici da preparare, anche se ci sono diverse tipologie di Ricette per realizzarle, perché c'è chi tra gli ingredienti inserisce le patate lesse e chi invece le prepara senza patate.

In questa ricetta estremamente semplice sono previste le patate, perché in realtà la ricetta tradizionale delle ciambelle fritte, tramandata da secoli, prevede il loro utilizzo in quanto riescono a rendere questi dolci più soffici e gustosi.

Ingredienti per realizzare le graffe napoletane

300 grammi di farina 00

Tre patate

20 grammi di lievito di birra fresco

Un uovo

Una scorza di limone grattugiata

50 grammi di zucchero semolato

200 ml di acqua

Procedimento per realizzare le graffe

Innanzitutto lessiamo le patate e, una volta pronte, sbucciamole e schiacciamole per bene in una ciotola, per comodità possiamo anche prepararle la sera prima, perché non devono essere necessariamente calde per realizzare le ciambelle fritte. Alle patate andiamo ad aggiungere l'uovo e lo zucchero e lavoriamo, aiutandoci con una forchetta o un mestolo di legno.

A questo punto sciogliamo il lievito nell'acqua, che deve essere tiepida, e poi versiamo il tutto nell'impasto e continuiamo a lavorare per bene. Aggiungiamo la scorza di limone grattugiata e la farina e possiamo iniziare a impastare con le mani, prima nella ciotola e poi su una spianatoia, fino a ottenere un composto bello omogeneo.

A questo punto creiamo le nostre graffe: basta prendere dei pezzi d'impasto, arrotolarli tra le mani, come se fossero una sorta di serpenti e poi chiuderli a ciambella. In alternativa, se avete gli appositi stampi per ciambelle, allora potete stendere l'impasto, non troppo sottile, e ricavarvi le ciambelle.

Riponiamo le graffe su una teglia ampia, ben distanziate e facciamole riposare in forno spento per circa un'ora, magari ricoperte da un canovaccio o da pellicola trasparente, così potranno lievitare.

Infine, friggiamole in olio bollente, cuocendole in entrambi i lati, dovranno avere un colore dorato. Poniamo le graffe su della carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso e prima di servirle ricopriamole di zucchero semolato, sono buone sia calde che fredde.

Consigli extra per la ricetta delle ciambelle fritte di carnevale

Se volete preparare le ciambelle senza le patate tra gli ingredienti, è possibile utilizzare la farina manitoba invece della farina 00.

Volendo potete utilizzare gli ingredienti di questa ricetta anche per realizzare i bomboloni fritti, dovrete solo dare una forma diversa.

Ovviamente se optate per i bomboloni oltre che lo zucchero all'esterno, potrete anche farcirli all'interno, ad esempio con crema alle nocciole. Se non amate le ciambelle ricoperte di zucchero semolato allora potete optare per lo zucchero a velo oppure potreste realizzare una glassa, per dar vita a una sorta di donuts.