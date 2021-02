Le patate in padella risultano essere sempre molto croccanti e gustose. Questo contorno è perfetto in ogni stagione e può essere abbinato a secondi piatti di pesce o carne. Si tratta di una ricetta da sempre molto amata da grandi e piccoli.

Patate in padella, sempre molto gustose

Realizzare delle patate in padella morbide dentro e croccanti fuori è davvero molto facile. Per prima cosa si devono scegliere delle patate rosse con la pasta gialla: sono molto più compatte e contengono meno amido. Inoltre è meglio scegliere quelle dalla buccia liscia e priva di germogli.

Esse vanno tenute al buio, perché se conservate alla luce possono sviluppare la solanina.

Si tratta di una sostanza che può provocare sonnolenza, irritazione della mucosa gastrica e in casi estremi patologie più gravi

Le patate devono essere lasciate a bagno in acqua fredda per circa 30 minuti prima di essere cucinate. In questo modo l'acqua elimina l'amido in eccesso ed evita di farle diventare nere. Un altro consiglio da seguire è quello di alternare momenti con e senza coperchio durante la cottura.

Il contorno in questione è molto veloce e facile da preparare, inoltre è anche molto economico. La patata può essere preparata in mille modi diversi e tutte le proposte sono da prendere in considerazione.

Ingredienti

800g di patate di grandezza media

2 spicchi di aglio

1 rametto di rosmarino

40g di burro

q.b. olio di oliva

q.b. sale

q.b. pepe nero

q.b. timo

Difficoltà: molto facile

Porzioni: 2-3 porzioni

Preparazione delle patate in padella

Per preparare le patate in padella per prima cosa si devono tagliare quest'ultime a cubetti tutti uguali.

Poi si devono sciacquare per bene le patate sotto l'acqua corrente. A questo punto occorre asciugare i cubetti con uno straccio pulito o della carta assorbente. Va ricordato che non è obbligatorio tagliare le patate a cubetti, si possono tagliare anche a spicchi senza nessun problema.

In una padella antiaderente si deve poi fare sciogliere il burro con due cucchiai di olio.

Poi occorre aggiungere l'aglio e far insaporire il tutto. In seguito si deve togliere l'aglio e aggiungere le patate, cuocendo per circa 3-4 minuti. In questo modo si creerà una crosticina bella croccante intorno alle patate.

A questo punto si devono girare tutte le patate, per farle rosolare anche dall'altro lato. Ripetere questo procedimento per diverse volte volte, per renderle ben dorate.

Occorre poi aggiustare di pepe, sale e aggiungere un rametto di rosmarino fresco. Si può scegliere anche del timo, per una profumazione ancora più intensa.

Infine è il momento di trasferire le patate in un piatto da portata e servirle immediatamente in tavola.