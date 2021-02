La ciambella bicolore è una torta perfetta per la colazione. Questo dolce è molto leggero, soffice e per realizzarlo servono pochissimi ingredienti. Per tale motivo è ideale per iniziare la giornata nel migliore dei modi e con tutta la famiglia riunita.

La ciambella bicolore

Questa ciambella bicolore è molto veloce da preparare e contiene pochissimi grassi. Le torte adatte per la colazione devono risultare umide all'interno e soffici all'esterno. Esse possono essere accompagnate a una tazza di cappuccino, di latte o anche a una cioccolata calda, magari con la panna montata. Un dolce del genere - oltre che per la prima colazione - è ideale anche per avere un momento goloso tutto per sé e per ricaricare le pile dopo una lunga giornata.

Ingredienti

Quantitativi per otto persone:

Farina 00, 250g

Olio di semi 100 ml o burro, 150g

tre uova

Zucchero, 200g

un pizzico di sale fino

un bacello di vaniglia

Lievito per dolci, 8g

Latte intero, 170 ml

Per l'impasto chiaro

Farina 50g

Per l'impasto scuro

Cacao 10g

Difficoltà: molto facile

Preparazione

Per realizzare la ciambella bicolore occorre, come prima cosa, mettere il burro a pezzetti nella planetaria. Poi si deve aggiungere un pizzico di sale e lo zucchero. A questo punto si più avviare la planetaria e aggiungere i semi di un bacello di vaniglia. Setacciare la farina con il lievito e metterle da parte. Con la planetaria in funzione si devono unire le uova, le polveri setacciate e il latte a temperatura ambiente. Quando l'impasto risulta essere omogeneo, spegnere la planetaria e dividere l'impasto in due ciotole.

Quindi nella prima va messo i 2/3 dell'impasto, mentre nella seconda occorre mettere il resto. Poi si deve prendere la ciotola con molto più impasto, aggiungere 50g di farina e mescolare per bene.

A questo punto occorre prendere anche l'altro impasto, aggiungere i 10g di cacao amaro e amalgamare il tutto. Imburrare e infarinare uno stampo, poi versare metà dell'impasto chiaro e riempire lo stampo per circa un terzo.

Versare anche quello al cacao e completare con quello chiaro. Poi si deve infornare la ciambella in forno preriscaldato per 50 minuti a 170°. A cottura ultimata è il momento di fare la prova dello stecchino e, se esso esce pulito, il dolce è cotto.

Infine si deve lasciar raffreddare la ciambella bicolore, che è pronta per essere gustata. Questo dolce può essere conservato a temperatura ambiente per circa due o tre giorni o già a fette anche in congelatore.