La torta all'arancia è molto gustosa ed è perfetta per la colazione o per la merenda. Questa ricetta è molto facile da realizzare: essa è molto morbida, gustosa, sana e può essere accompagnata da una tazza di cappuccino o di caffè.

Curiosità

La torta in questione risulta essere molto profumata. Si tratta di un dolce casalingo alla portata di tutti: può essere servito in bocconcini monoporzione o a fette più grandi. Inoltre vi si può aggiungere anche della glassa, per renderla un dessert elegante per completare la cena.

Gli ingredienti presenti sono molto semplici e pochissimi. La torta è senza burro, e contiene olio di girasole, quindi è molto più leggera rispetto ad altre.

Il dolce in questione può essere realizzato con le arance tarocco. Quest'ultime sono di colore rosso più o meno intenso e dal sapore molto gradevole.

Ingredienti

Quantità per otto persone:

Farina 00 270g

Tre uova

Olio di girasole 150ml

Zucchero 125g

Due scorze d'arancia

Succo d'arancia 180g

Lievito in polvere per dolci 10g

Zucchero a velo q.b.

Difficoltà: facile

Preparazione torta all'arancia

Per preparare la torta all'arancia per prima cosa si deve grattugiare la scorza di due arance. Successivamente vanno divise a metà e spremute per ricavarne il succo. Filtrare quest'ultimo con un colino, per eliminare i residui filamentosi.

A questo punto si può preparare l'impasto. In una ciotola occorre setacciare la farina 00 e il lievito. Nella ciotola della planetaria unire lo zucchero, l'olio e azionare la macchina, per ottenere un composto molto cremoso e gonfio.

Con la planetaria in funzione aggiungere la scorza delle arance grattugiate e le uova. A questo punto è il momento di unire anche le polveri. Senza spegnere la macchina, si deve versare a filo il succo dell'arancia, per un composto omogeneo. Versare poi il composto in una tortiera foderata con carta da forno o imburrata. Cuocere la torta all'arancia in forno statico a 170° per circa 35 minuti.

Il dolce, una volta cotto, va fatto raffreddare e spolverizzato con lo zucchero a velo. La torta all'arancia è pronta per essere gustata in compagnia e accompagnata da una tazza di caffè.

Questo dolce può essere conservato a temperatura ambiente per due o tre giorni. La congelazione è assolutamente "vietata". Per rendere questa delizia ancora più stuzzicante si possono aggiungere delle gocce di cioccolato fondente all'impasto.

Un dolce come questo può essere preparato anche all'ultimo momento, magari per degli ospiti inattesi nel primo pomeriggio: il successo sarà sempre assicurato e i complimenti non mancheranno di certo.