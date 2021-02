Gli spaghetti alle vongole sono un primo piatto classico e immancabile. Questo è ideale per tutte le stagioni ed è anche molto semplice da realizzare. Inoltre questo abbinamento è perfetto per accontentare tutta la famiglia.

Curiosità

Il segreto per degli spaghetti ben riusciti consiste nella scelta di ingredienti di qualità e anche nella pulizia corretta delle vongole. Per le vongole veraci è sempre meglio farle riposare in acqua fredda per una notte. Va ricordato anche che è sempre meglio utilizzare l'acqua di mare. Il periodo delle vongole in ammollo garantisce una buona pulizia. Le vongole vanno passate sotto l'acqua corrente e poi vanno picchiettate su un tagliere o un piano, per vedere se risultano intatte.

Ingredienti

Dosi per 4 persone

Spaghetti 320g

Vongole 1kg

Prezzemolo 1 mazzetto

Aglio 1 spicchio

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Olio extravergine d'oliva q.b.

Sale grosso per le vongole q.b.

Difficoltà: facile

Preparazione spaghetti alle vongole

Per gli spaghetti alle vongole si deve iniziare dalla pulizia di quest'ultime. Per prima cosa si deve controllare se sono presenti dei gusci vuoti o rotti e ovviamente buttarli. Dopo questo passaggio, mettere le vongole nel colapasta e sciacquarle. In una padella antiaderente scaldare l'olio e aggiungere uno spicchio d'aglio e fare insaporire. A questo punto tuffare le vongole nella padella calda e chiudere con un coperchio. Cuocere alcuni minuti a fiamma bella alta. Con il calore le vongole si apriranno, mescolare con un cucchiaio di tanto in tanto.

Quando saranno tutte aperte spegnere il fuoco. Scartare l'aglio, scolare le bivalve e raccogliere il succo. In abbondante acqua salata e bollente, cuocere gli spaghetti e scolare quest'ultimi a metà cottura. In una padella versare il condimento, aggiungere gli spaghetti e continuare la cottura. Utilizzare un po' di acqua di cottura, per risottare la pasta.

Alla fine unire il prezzemolo tritato e le vongole. Gli spaghetti alle vongole sono pronti per essere immediatamente gustati e accompagnati da un bicchiere di vino bianco. Questo primo piatto è sempre meglio consumarlo appena fatto, però può anche essere conservato in frigorifero per un giorno. Se le vongole non vengono consumate subito è possibile conservarle in frigorifero dentro una ciotola piena di acqua fredda.

Per avere un po' più di colore al piatto si possono aggiungere anche dei pomodorini. Inoltre è possibile sostituire il pepe con del peperoncino rosso. Per finire si possono provare gli spaghettoni o spaghetti n.5 al posto di quelli n.3. Questo primo piatto è perfetto per il pranzo della domenica in famiglia o per una cena con gli amici.