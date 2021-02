Oggi voglio proporvi la ricetta di un dolce semplice e veloce, ideale per chi non ha tempo per cimentarsi ai fornelli oppure per chi non ha voglia di sperimentare qualcosa di troppo elaborato: il tronchetto (o mattoncino) con Nutella e ricotta realizzato con gli Oro Saiwa e il caffè. Questa ricetta soddisferà la voglia di dolce di tutti senza appesantirsi troppo, soprattutto dei bimbi e dei vostri ospiti dopo un delizioso pranzetto, inoltre è adatto anche da portare a casa di amici per una cena. Può essere realizzato facilmente pure da chi non è proprio appassionato di cucina ma vuole comunque fare una bella figura.

Ingredienti

- Caffè (anche decaffeinato)

- Una fila di Oro Saiwa (o anche similari)

- Nutella quanto basta

- Ricotta quanto basta

- Farina di cocco (o decorazioni per l’esterno a vostro piacimento)

Procedimento

Iniziamo preparando del caffè, anche decaffeinato e senza zuccherarlo, versiamolo in una ciotola e lasciamolo raffreddare. Nel frattempo in un’altra ciotola mischiamo tanta ricotta quanta Nutella e mescoliamo fin quando il composto risulterà cremoso e omogeneo. Prendiamo un piatto rettangolare (o anche di altre forme) e cominciamo a passare gli Oro Saiwa nel caffè, inzuppate e tirate subito fuori altrimenti il biscotto potrebbe rompersi. Una volta tirato fuori spalmate nella parte interna un po’ del composto di Nutella e ricotta e dopo aver inzuppato un secondo biscotto attaccatelo al primo dalla parte superiore formando una sorta di sandwich.

Spalmate sulla parte esterna del nostro "piccolo panino" un altro strato di crema e attaccate via via tutti i biscotti fino a formare una sorta di mattone.

A questo punto utilizzate la crema rimasta per coprire tutti i lati del tronchetto (mi raccomando fatelo delicatamente altrimenti rischiate di far staccare qualche pezzetto) e alla fine per decorare spargete un po’ di farina di cocco (per renderlo più goloso potete usare anche il cioccolato rotto a pezzetti e attaccato qua e là, ma potete davvero sbizzarrirvi con qualsiasi cosa!) sopra e intorno.

Infine riponete il dolce in frigo per almeno un’ora e mezza in modo da far rapprendere il tutto. Tirate fuori e con un coltello tagliate a fettine non troppo spesse in obliquo. Può essere conservato tranquillamente in frigo per alcuni giorni. Il risultato finale sarà molto bello da vedere e gustoso da mangiare, soprattutto e rigorosamente con le mani!