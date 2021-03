La crostata di marmellata è una ricetta classica della pasticceria casalinga. Il dolce in questione può essere preparato durante tutto l'anno. Inoltre questa proposta è perfetta per la colazione, per un compleanno o per la merenda. Può anche essere accompagnato da una tazza di caffè o di tè.

Consigli

La crostata di marmellata risulta essere sempre molto gustosa. Per rendere questo dolce molto più originale può essere aromatizzato con la scorza grattugiata di arance, limone o lime. Su l'impasto si può anche aggiungere dei semi di vaniglia o un po' di liquore. Anche per quanto riguarda la marmellata si può utilizzare quella di albicocche, pesche, arance o mele.

Tutto questo varia dai gusti di ogni persona.

Ingredienti

Dosi per 8 persone

Farina 00 250g

Tuorli 5

Zucchero a velo 100g

Burro 150g

Miele di acacia 20g

Scorza di limone 1/2

Sale fino 1g

Baccello di vaniglia 1/2

Per il ripieno

Confettura di albicocche 250gScorza di limone 1/2

Difficoltà: facile

Preparazione crostata di marmellata

Per preparare la crostata di marmellata si deve realizzare la pasta frolla. Quindi nella ciotola della planetaria aggiungere il burro, i semi del baccello di vaniglia, lo zucchero a velo e la scorza grattugiata del limone. A questo punto azionare la macchina e unire anche il miele. In una ciotola versare il sale, i tuorli e mescolare. Successivamente aggiungere anche questi ultimi nella planetaria. Dopo avere ottenuto una massa uniforme, unire anche la farina e continuare a mescolare a bassa velocità.

Infarinare il piano da lavoro, trasferire la frolla e impastare per formare un bel panetto. Avvolgere quest'ultimo nella pellicola e farlo rassodare in frigorifero per alcune ore. Nel frattempo versare in una ciotola la confettura, la scorza del limone e mescolare. Riprendere la frolla, stenderla con il mattarello per creare uno spessore di 3,5 mm.

Imburrare e infarinare (o foderare con la carta forno) uno stampo e trasferire il disco di pasta. Bucherellare la base con una forchetta, versare la confettura e livellare con una spatola. Con la restante frolla ricavare delle striscioline e creare il reticolo per la crostata. Quindi posizionare le strisce prima in un senso e poi nell'altro. Con altra frolla creare un bastoncino da posizionare sulla circonferenza della crostata per creare un decoro.

Cuocere la crostata di marmellata in forno statico a 165° per circa 45 minuti. Una volta cotta, lasciare raffreddare. La crostata di marmellata è pronta per essere gustata con la famiglia o amici. Questo dolce può essere conservato per 2 settimane a temperatura ambiente; oppure può essere congelato per 2 mesi circa.