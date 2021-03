La cheesecake al limone è un dolce molto facile da realizzare. Questo risulta essere molto gustoso grazie al suo sapore vellutato e al ripieno cremoso. La ricetta in questione è ideale per completare il pranzo della domenica o per una festa di compleanno.

Curiosità

La cheesecake è un dolce americano che ha però conquistato anche tutte le cucine italiane. Si tratta di una base di biscotto dove viene adagiato un bel ripieno cremoso. Quest'ultimo è realizzato con panna acida e formaggio morbido. La torta dopo viene ricoperta con della crema al limone. Inoltre può essere arricchita anche da lamponi e fragole e dopo il tutto va lasciato riposare in frigorifero alcune ore.

Ingredienti

Dosi per 10 persone

Biscotti digestive 180g

Burro 100g

Per il ripieno

Formaggio spalmabile fresco 250g

Ricotta vaccina 500g

Panna fresca liquida 100g

Zucchero a velo 150g

Succo di limone 90g

Scorza di limone 2

Gelatina in fogli 10g

Per la copertura

Succo di limone 100g

Acqua 200g

Zucchero a velo 90g

Amido di mais o maizena 50g

Colorante alimentari in gel giallo 4 gocce

Difficoltà: media

Preparazione cheesecake al limone

Per la cheesecake al limone si deve iniziare dalla base: quindi in un mixer versare i biscotti e ridurli in briciole. Quest'ultimi trasferirli in una ciotola e unire anche il burro fuso e mescolare. Rivestire uno stampo con la carta forno e creare la base della cheesecake con i biscotti. La base va messa in frigo a compattare per 30 minuti.

Invece per preparare la crema mettere per 10 minuti a mollo la gelatina.

Nel frattempo in una ciotola unire il formaggio e la ricotta e mescolare con una frusta. Aggiungere al composto anche il succo e la scorza grattugiata dei limoni. Per ultimo unire anche lo zucchero a velo e mescolare il tutto. Versare la panna in una pentola e farla scaldare a fuoco basso e aggiungere la gelatina e farla sciogliere.

Lasciare raffreddare la panna, unirla ai formaggi e mescolare per amalgamare perfettamente il tutto. A questo punto versare la crema sopra la base di biscotti e livellare la superficie. Mettere il dolce alcune ore in frigorifero per farlo rassodare.

Trascorso il tempo la crema sarà solida e quindi si può preparare anche la glassa. In un pentolino versare la maizena, lo zucchero a velo, 200g di acqua e il succo di limone.

Mescolare molto velocemente con una frusta e trasferire il composto sul fuoco e cuocere per circa 4-5 minuti. Aggiungere anche il colorante giallo e mescolare. Lasciare intiepidire, versare la glassa sopra la cheesecake e livellare con una spatola. Fare rassodare il dolce in frigorifero per altre 4 ore. A questo punto trasferire la cheesecake al limone su un piatto da portata e servire. Questo dolce può essere conservato per 2-3 giorni in frigorifero e inoltre può essere anche congelato.