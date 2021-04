La cheesecake alle fragole è un dolce molto goloso.

Questa ricetta è piuttosto facile e veloce da realizzare, oltre a essere perfetta per accontentare tutta la famiglia, in particolare in estate.

Curiosità

La cheesecake alle fragole arriva direttamente dai paesi anglosassoni ed è perfetta per ogni occasione, ad esempio per una festa di compleanno, per un pranzo in famiglia o per la merenda.

Questo dolce risulta essere fresco e profumato grazie alla presenza delle fragole. Quest'ultime si trovano molto facilmente in tutti i supermercati, specie in questo periodo dell'anno: le fragole sono ricche di vitamina c, potassio, iodio e fosforo.

Ingredienti

Dosi per otto persone:

Biscotti secchi al cioccolato, 180g

Burro, 80g

Zucchero di canna, 50g

Per la crema

Fragole, 200g

Formaggio fresco spalmabile, 500g

Gelatina in fogli, 10g

Zucchero a velo, 130g

Una scorza di limone

Per decorare

Zucchero a velo, 25g

Fragole, 15

Panna fresca liquida, 250g

Difficoltà: facile

Preparazione cheesecake alle fragole

Per realizzare la cheesecake alle fragole si deve innanzitutto fondere il burro e lasciare raffreddare. Quindi in un mixer occorre aggiungere lo zucchero di canna e i biscotti e tritarli molto finemente. Trasferire poi i biscotti e il burro in una ciotola e amalgamare bene. Imburrare e foderare con della carta da forno una tortiera e versare il composto all'interno.

La base va messa in frigorifero per circa un' ora.

Per la crema: mettere in acqua fredda i fogli di gelatina. Lavare le fragole, tagliarle a metà e metterle in un mixer per frullarle. Si deve ottenere una salsa e questa va setacciata con un colino, per eliminare eventuali semini. Prelevare 3 o 4 cucchiai della salsa (tenere da parte il resto) e versarli in un pentolino.

A questo punto occorre unire anche la gelatina in fogli e mescolare per sciogliere il tutto. Fare raffreddare la salsa. Su quest'ultima aggiungere la scorza di limone e il formaggio spalmabile. Unire anche lo zucchero a velo e mescolare con una frusta. Successivamente si deve incorporare anche la salsa di fragole e mescolare.

Versare la crema sulla base del dolce e livellare la superficie. Fare rassodare la torta in frigorifero per due ore circa. Trasferire la cheesecake su un piatto da portata e distribuire le fragole intere al centro della torta. Montare la panna con lo zucchero a velo e creare un motivo ondulato sul bordo utilizzando la sac a poche.

La cheesecake alle fragole a questo punto è pronta da servire e ovviamente gustare.

Suggerimenti

Questo dolce può essere conservato in frigorifero per 2 o 3 giorni; se vengono utilizzati ingredienti freschi la cheesecake può essere anche congelata.

Al posto delle fragole si possono utilizzare a piacimento anche albicocche, pesche, arance o frutti di bosco.