La cheesecake alla Nutella è molto gustosa. Il dolce in questione è anche molto facile da realizzare. Inoltre può essere preparato per un pranzo domenicale in famiglia o per la merenda di metà pomeriggio insieme ai più piccoli.

Curiosità e consigli da scoprire

La cheesecake alla Nutella è un dolce con una crema creata con il formaggio. Il tutto è appoggiato su una base di biscotti e burro. Questo dolce può essere cotto o crudo e tutto questo in base alle varie esigenze del momento. Con questa ricetta la cheesecake risulta essere cotta. La torta in questione può essere preparata in tutti i mesi dell'anno.

Va ricordato che come formaggio spalmabile si possono utilizzare la ricotta, Philadelpia o robiola. Si può anche utilizzare la granella di pistacchio al posto di quella alle nocciole. Per rendere la torta ancora più originale, questa può essere decorata con alcuni ciuffi di panna montata. Questa cheesecake va realizzata senza aggiungere la colla di pesce, per velocizzare molto di più i tempi. Il dolce può essere accompagnato da una tazza di caffé.

Ingredienti

Dosi per 10 persone

Biscotti Digestive 180g

Burro 80g

Per il ripieno

Formaggio fresco spalmabile 500g

Nutella 500g

Per la decorazione

Granella di nocciole 30g

Preparazione cheesecake alla Nutella

Per la cheesecake alla Nutella per prima cosa si deve sciogliere il burro in un pentolino.

Nel frattempo versare nel mixer i biscotti secchi e frullarli: si deve ottenere una polvere. In una ciotola aggiungere quest'ultima e il burro fuso e mescolare bene il tutto. Foderare con la carta forno una tortiera e versare all'interno il composto di biscotti preparato precedentemente. Compattare con un cucchiaio, per realizzare la base di biscotto, e mettere in frigorifero per circa 30 minuti.

A questo punto si può creare il ripieno. In una ciotola aggiungere un cucchiaio di Nutella e il formaggio e mescolare con una frusta. Unire anche il resto della Nutella e continuare a mescolare. Versare il composto di Nutella e formaggio sulla base di biscotti e con una spatola livellare la superficie. Fare rassodare il dolce in frigorifero per circa 6 ore o per una notte intera.

Trasferire la torta in un piatto da portata e decorare con granella di nocciole. La cheesecake è pronta per essere gustata insieme alla famiglia o agli amici.

Il dolce può essere conservato in frigorifero e dentro un contenitore ermetico per 3 o 4 giorni. Invece la congelazione è sconsigliata.La torta in questione può benissimo essere preparata il giorno prima: in questo modo ha tutto il tempo di compattarsi in frigorifero.

Di cheesecake ne esistono sempre tantissime versioni e sono tutte perfette per ogni tipo di occasione.