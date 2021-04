La pasta con i broccoli al forno è un primo piatto molto gustoso. La ricetta è molto facile e veloce da realizzare. Inoltre questa pietanza risulta essere anche molto leggera.

Alcuni consigli da seguire

La pasta con i broccoli è un primo piatto con ingredienti e sapori sempre molto semplici. In questa ricetta si possono aggiungere anche salsiccia, speck o del prosciutto cotto: questi devono essere prima rosolati in padella. Invece per una versione vegetariana non va aggiunto nessun tipo di salume. Questa ricetta può essere creata anche con o senza besciamella: tutto questo in base alle varie esigenze di ogni persona.

Il primo piatto in questione può essere realizzato per una cena con gli amici, per un pranzo o una cena domenicale in famiglia.

La pasta può essere preparata anche il giorno prima.

Durante la scelta dei broccoli, questi devono essere di un bel colore verde brillante.

Questo ortaggio contiene la vitamina C, magnesio, ferro e fosforo. Quindi il broccolo non dovrebbe mai mancare nella nostra alimentazione.

Ingredienti

Penne rigate (o altra pasta) 350g

Broccoli 1 kg

Grana Padano 5 cucchiai

Pepe nero 1 pizzico

Scamorza (o mozzarella o provola) 80g

Prosciutto cotto 100g

Sale q.b.

Olio extravergine d'oliva q.b.

Preparazione pasta e broccoli al forno

Per la pasta e broccoli al forno si deve iniziare con la cottura dei broccoli.

Per prima cosa si devono eliminare le foglie esterne e poi si devono staccare le cimette verdi. Pelare anche il tronco e successivamente tagliare a cubetti la polpa. A questo punto lessare in acqua salata i broccoli, per 20 minuti circa. Terminata la cottura, scolarne metà e non buttare via l'acqua. Lessare la pasta insieme ai broccoli che sono rimasti.

Si può preparare anche il condimento: quindi frullare i broccoli scolati in precedenza. Aggiungere un filo d'olio d'oliva, un mestolo di acqua di cottura, un pizzico di sale e 3 cucchiai di formaggio. Si deve ottenere una crema bella verde. Una volta che la pasta è cotta, scolarla e versarla in una ciotola grande. Unire la crema preparata in precedenza, un filo d'olio, il prosciutto e la provola a cubetti e un pizzico di pepe nero.

Mescolare bene il tutto, per fare amalgamare tutti gli ingredienti. In una pirofila da forno aggiungere un po' d'olio e pangrattato e versare all'interno la pasta. Aggiungere sulla superfice una manciata di formaggio grattugiato. Infornare a 200° per 20 minuti circa: la superfice deve risultare ben dorata. La pasta e broccoli al forno è pronta da servire.

Il primo piatto in questione può essere conservato in frigorifero e dentro un contenitore ermetico per 2-3 giorni.

La congelazione su questa pietanza non è consigliata.